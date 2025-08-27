Bornova Belediyesi, Büyükpark’taki kedi kliniğini modern bir merkeze taşıyarak “Eros Kedi Kliniği” adıyla hizmete açtı. İstanbul’da vahşice öldürülen Eros’un adını taşıyan klinikte muayene saati kısıtlaması kalktı, kısırlaştırma kapasitesi iki katına çıktı ve sahiplendirme etkinlikleri düzenlenecek.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı kedi kliniğini Fevzi Çakmak ve Gençlik caddelerinin kesişiminde yeni bir binaya taşıdı.

İstanbul’da katledilen Eros’un adını taşıyan Eros Kedi Kliniği, modern olanaklarıyla patili dostlara daha kapsamlı hizmet sunacak. Klinikte 3 veteriner hekim, 3 tekniker ve 11 personel görev yapacak.

MUAYENE SINIRSIZ, KISIRLAŞTIRMA KAPASİTESİ ARTTI

Yeni klinikte muayene saati sınırlaması kaldırılarak gün boyu hizmet verilecek. Kısırlaştırma kapasitesi iki katına çıkarılırken, sahiplendirme etkinlikleri ve hayvansever buluşmaları düzenlenecek. Merkez, hayvan sağlığı ve sevgisini büyütmeyi hedefliyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, açılışta yaptığı konuşmada, “Eros’un adı, hayvanlara yönelik şiddete karşı adalet ve sevgi mücadelesinin simgesi olacak. Bu klinik, tedavinin yanı sıra sahipsiz canlara şefkat sunacak ve toplumda vicdani sorumluluğu artıracak” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Cem Arıkan, kliniğin Başkan Eşki’nin hayali olduğunu belirterek, “Eros’un katledilmesi hepimizi derinden etkiledi.

Bornova Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu ile yaşam hakkı için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.