İzmit Belediyesinin Tarihi Kapanca Sokak’taki Oyuncak Müzesi bahçesinde düzenlediği “Müzede Yaz Akşamları Atölyeleri”, çocukları sanat ve eğlenceyle buluşturmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından Tarihi Kapanca Sokak’ta bulunan Oyuncak Müzesi bahçesinde düzenlenen “Müzede Yaz Akşamları Atölyeleri” perşembe akşamları vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Etkinlik kapsamında 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de 4 yaş ve üzeri çocuklara yönelik “Ebeveyn Katılımlı Müzede Renkli Ebru Atölyesi” gerçekleştirilecek. Atölyede artık kumaş ve tüllerden yapılmış kuyruklar, hoparlör, ebru teknesi, akrilik boya, pipet, plastik kaplar ve karton bardaklar kullanılacak.

Program, çember düzeninde tanışma ve ısınma oyunlarıyla başlayacak.

Ardından çocuklar, iki gruba ayrılarak su oyunları oynayacak. Oyunların ardından sanat bölümüne geçilecek ve her çocuk ebeveyniyle birlikte A4 kâğıtlar üzerine ebru çalışması yapacak. Açık havada gerçekleşecek atölyede çocuklar, drama ve su oyunları sayesinde bedensel koordinasyonlarını, hayal gücü ve rol yapma becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Grup halinde oynanan etkinlikler ise işbirliği, iletişim ve sosyal uyum becerilerini destekleyecek.