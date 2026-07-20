İzmir Bornova Belediyesi, Türkiye'nin en önemli ayakkabı üretim merkezlerinden Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde atık ve temizlik sorunlarını kalıcı olarak çözmek amacıyla bölgeye özel bir çalışma sistemi başlattı.

İZMİR (İGFA) - Kurulan şantiye sayesinde sanayi atıkları Belkahve AŞ tarafından geri dönüşüme kazandırılırken, Temizlik İşleri Müdürlüğü de evsel atıkları toplayarak bölgenin hijyen standartlarını yükseltiyor.

Türkiye'nin en önemli ayakkabı üretim merkezlerinden biri olan Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde uzun süredir yaşanan atık ve temizlik sorunları, Bornova Belediyesi'nin hayata geçirdiği yeni çalışma modeliyle kalıcı çözüme kavuşuyor.

Bölgenin ihtiyaçlarına özel olarak planlanan sistem kapsamında site içerisinde bir şantiye kurularak temizlik hizmetleri yerinden ve daha hızlı şekilde yürütülmeye başlandı.

SORUNLARA KALICI ÇÖZÜM İÇİN ÖZEL SİSTEM

Yeni uygulamayla birlikte ayakkabı üretiminden kaynaklanan ve bölgenin en büyük sorunlarından biri olan sanayi atıkları, kısa süre önce kurulan Bornova Belediyesi iştiraki Belkahve AŞ tarafından işletmelerden alınarak düzenli olarak toplanıyor.

Toplanan ayakkabı atıkları gelişigüzel şekilde kokaklara atılmadan geri dönüşüme gönderilerek özellikle yaz aylarında çıkarılan yangınların önüne geçiliyor. Böylece hem çevrenin korunmasına hem de ekonomiye katkı sağlanıyor.

Öte yandan moloz, eski mobilyalar ve diğer evsel nitelikli atıkların toplanması ise Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiriliyor.

Çöp toplama çalışmalarının yanı sıra sokaklar düzenli olarak süpürülüyor, çöp konteynerleri ve yollar detaylı şekilde yıkanarak bölgenin hijyen standardı yükseltiliyor.

BAŞKAN EŞKİ: 'ÜRETEN BORNOVA'YA YAKIŞAN HİZMETİ SUNUYORUZ'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nin yalnızca Bornova'nın değil, Türkiye'nin ayakkabı üretiminde en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, 'Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi, binlerce kişiye istihdam sağlayan ve ülke ekonomisine önemli katkı sunan çok değerli bir üretim merkezi. Böylesine önemli bir bölgenin temizlik ve çevre düzeni konusunda örnek bir yapıya kavuşması için özel bir çalışma modeli oluşturduk. Kurduğumuz şantiye sayesinde hizmetlerimizi çok daha hızlı ve etkin biçimde sürdürüyoruz. Belkahve AŞ'nin topladığı sanayi atıklarını geri dönüşüme kazandırırken, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz de diğer tüm atıkları düzenli olarak topluyor. Sokaklarımızı süpürüyor, konteynerleri ve yolları yıkıyoruz. Amacımız hem üreticilerimizin daha sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlamak hem de çevreyi koruyarak sürdürülebilir bir kent yaşamına katkı sunmak.' diye konuştu.

Başkan Eşki, Bornova Belediyesi'nin üretim merkezlerine yönelik hizmetlerini artırarak sürdüreceğini ve kentin ekonomik değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini de vurguladı.