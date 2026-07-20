Bursa'da Gemlik Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2026 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası 3. Ayak Gemlik Şahintepe Tırmanma Yarışı, üç gün süren büyük heyecanın ardından tamamlandı.

BURSA(İGFA) - Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular, Şahintepe'nin zorlu parkurunda kıyasıya mücadele ederken, organizasyon bir kez daha Gemlik'i motorsporlarının önemli merkezlerinden biri haline getirdi.

Gemlik Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Bursa Otomobil Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenen 2026 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası 3. Ayak Gemlik Şahintepe Tırmanma Yarışı, üç gün boyunca hız ve adrenalini Gemlik'e taşıdı. Toplam 35 sporcunun beş farklı kategoride mücadele ettiği organizasyon, Pazar günü Kumla İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

1992 yılından bu yana aralıksız düzenlenen Gemlik Şahintepe Tırmanma Yarışları, köklü geçmişiyle Türk otomobil sporlarının en prestijli organizasyonları arasında yer almayı sürdürüyor.

Cumartesi günü Gemlik İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen seremonik start ile başlayan organizasyonda yarış otomobilleri vatandaşların yoğun ilgisiyle uğurlandı. Pazar günü ise yaklaşık 7,5 kilometrelik Şahintepe parkurunda sporcular saniyelerle yarışarak zirve mücadelesi verdi.

BAŞKAN DEVİREN DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ

Organizasyonun her anını yakından takip eden Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de bu yıl antrenman sürüşlerinde direksiyon başına geçti. Yarış tulumunu giyerek 00 numaralı öncü aracı kullanan Başkan Deviren, organizasyonun heyecanını parkurda birebir yaşadı. Başkan Deviren adına takdim edilen ödülü ise Gemlik Belediye Meclis Üyesi Emin Filiz aldı.

Organizasyonu değerlendiren Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, 'Üç yıldır bu organizasyonun bir parçası olmaya ve sporcularımızın yanında yer almaya özen gösteriyorum. Bu yıl da antrenman turlarında direksiyon başına geçerek yarışın heyecanını yakından hissetme fırsatı buldum. Gemlik'te Tırmanma Yarışları'na ev sahipliği yapmaktan ve destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sporun daha geniş kitlelere ulaşmasını, Gemlik'in ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sunmasını amaçlıyoruz. Böylesine prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapmak kentimiz adına büyük bir gurur.' ifadelerini kullandı.

KATEGORİLERİNDE DERECEYE GİREN SPORCULAR

Yarışlar sonunda Kategori 1'de İlker Aktaş birinciliği, Oğuz Alp Aral ikinciliği, Koray Akgün ise üçüncülüğü elde etti. Kategori 2'de Hakan Ertarman zirvede yer alırken, Faruk Sayın ikinci, Efe Can Yıldız üçüncü oldu. Kategori 3'te Mehmet Gökseven birinciliğe ulaşırken, Yiğit Sercan Yalçın ikinci, Burak Dalkılıç üçüncü sırada yer aldı. Kategori 4'te Sinan Soylu birinci, Üstün Efe Üründül ikinci, Şevket Çınar üçüncü olurken, Kategori 5'te ise Burak Başlık birincilik kürsüsüne çıktı. Onur Çelikyay ikinci, Çağlayan Çelik ise üçüncü olarak organizasyonu tamamladı.