İzmir Bornova Belediyesi, ilçedeki parkları vatandaşların güneşten ve yağmurdan korunarak konforlu vakit geçirebileceği üzeri kapalı banklarla donatıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornova Belediyesi, ilçedeki parkları estetik ve işlevsel özellikleriyle öne çıkan kapalı banklarla donatıyor. Vatandaşların açık havada güneşten ve yağmurdan korunarak konforlu vakit geçirmesi hedefleniyor. İlk etapta 50 adet olarak üretilecek banklar, tamamen Belediye Fen İşleri Şantiyesi’nde, Bornova’nın emekçileri tarafından üretiliyor.

FEN İŞLERİNİN USTA ELLERİ ÜRETİYOR

Bornova Belediyesi tarafından tasarlanan karşılıklı oturaklı, üzeri kapalı banklar, ilçenin farklı noktalarındaki parklara yerleştirilmeye hazırlanıyor. Demir iskeletinden ahşap kesimine, montajından cilasına kadar tüm üretim süreci Fen İşleri Şantiyesi’nde titizlikle yürütülüyor. Bornovalıların hem dinlenebileceği hem de sevdikleriyle birlikte vakit geçirebileceği bu yeni banklar, modern tasarımları ve dayanıklı yapılarıyla dikkat çekiyor. Şantiyede usta eller tarafından üretimi süren banklar, belirlenen noktalara monte edildikçe ilçenin çehresine estetik bir dokunuş da kazandıracak.

BAŞKAN EŞKİ: “BORNOVA’YI YAŞANABİLİR KILIYORUZ”

Projenin sadece estetik değil, aynı zamanda kamu yararını önceleyen bir vizyonla hayata geçirildiğini vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bornova’nın parkları sadece yeşil alanlar değil; komşuluk ilişkilerinin, sohbetin, dinlenmenin mekânları. Bu nedenle bu alanlarda geçirilen zamanın daha keyifli, daha konforlu ve daha sürdürülebilir olması gerekiyor. Biz de bu anlayışla tamamen kendi kaynaklarımızla, belediyemizin üretim gücünü kullanarak yeni nesil banklar üretiyoruz. Hem güneşten hem de yağmurdan koruyan bu banklarla Bornovalılar açık havanın tadını daha fazla çıkaracak. Çünkü biz Bornova’da sadece kent mobilyası üretmiyoruz, aynı zamanda huzur ve gölge de üretiyoruz.” diye konuştu.