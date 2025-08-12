İZSU altyapı çalışmasını tamamlıyor, Bornova Belediyesi üstyapıyı yeniliyorİZMİR (İGFA) - İzmir Bornova’nın en işlek yollarından Mustafa Kemal Caddesi’nde İZSU’nun altyapı yenileme çalışmalarında sona gelinirken, Bornova Belediyesi de üstyapı düzenlemelerine başladı. Başkan Ömer Eşki, caddedeki çalışmaların okullar açılmadan önce tamamlanacağını söyledi.

Bornova’nın en işlek arterlerinden Mustafa Kemal Caddesi, köklü bir dönüşüm sürecinden geçiyor. İZSU’nun yürüttüğü altyapı yenileme çalışmalarında sona yaklaşılırken, Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, caddenin yeniden trafiğe açılması için yoğun mesai harcıyor.

Altyapı çalışmaları sonrası asfaltlama öncesinde yol kazıma işlemlerine başlayan ekipleri Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki yerinde takip etti. Çalışmalara ilgili birim sorumluları da eşlik ederken, Başkan Eşki, eskiyen altyapı nedeniyle meydana gelen çökmelere dikkat çekti.

Başkan Eşki, cadde üzerinde çalışmalar sırasında yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Şu anda Bornova'nın merkezinde, Mustafa Kemal Caddesi'ndeyiz. İZSU'nun burada yapmış olduğu bir altyapı çalışması var. Üst yapı kısmını da biz üstlendik. Bornova’ya yakışır, peyzajı ve ışıklandırması olan bir cadde yapmak istiyoruz. Burası, kaldırımlarının çok eski olması nedeniyle sürekli oynayan, yağmurda insanların üzerine su sıçrayan bir yerdi. Vatandaşlarımız hızlı ilerlememizi istiyor ancak burada altyapı çok eski, 50-60 yıl öncesine dayanan bir sistem var ve bu nedenle sık sık çökmeler yaşanıyor. Şu an tam Bornova’nın merkezinde yaşadığımız bir çökme kazasını sizlere gösteriyoruz. Yolun altı boş olduğu için bu sorunlar ortaya çıkıyor. İstenmeyen ve öngörülemeyen durumlar olsa da ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Okullar açılmadan Mustafa Kemal Caddesi’ni peyzajı, refüjleri, modern ışıklarıyla, demir parmaklıkların kaldırıldığı, Bornova’ya yakışan bir hale getirerek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.”