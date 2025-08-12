İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Torbalı'da Çapak Bardacık İncir Festivali ile Göllüce Alevi Bektaşi Dayanışma ve Kültür Derneği'nin aşure etkinliğine katıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Torbalı'da ilk olarak bu yıl 13. kez düzenlenen Çapak Bardacık İncir Festivali'ne katılarak üreticiler ve yurttaşlarla buluştu. Başkan Dr. Cemil Tugay, sonrasında Göllüce Alevi Bektaşi Dayanışma ve Kültür Derneği'nin aşure etkinliğine katıldı. Başkan Tugay'a, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Çapak Muhtarı Hüseyin Hascanlı ve belediye bürokratları eşlik etti.

“Çapak'ın ihtiyacı olan projeleri hayata geçireceğiz”

Festival stantlarını gezerek üreticilerin sorunlarını dinleyen Başkan Tugay, “Hava çok sıcak olmasına rağmen festivale büyük ilgi var. Bu festivale ilk kez katıldım. Önümüzdeki yıllarda da elimden gelen tüm katkıyı sunarak burada sizinle beraber olmaktan mutlu olacağım. Bu tür yöresel etkinlikler hem kültürümüzü korumak hem de insanların yöreleri tanıması için çok önemli. Çapak'ı festival vasıtasıyla ziyaret edenler, buranın ne kadar güzel bir yer olduğunu, insanların sıcaklığını, ürünlerinin güzelliğini görüyorlar. Övünç Demir başkanımız ile beraber Çapak'ın ihtiyacı olan projeleri hayata geçireceğiz. Böyle ziyaretlerde hem insanlarla görüşüyoruz hem eksikleri giderme fırsatımız oluyor” dedi. 11 yaşındaki Mehmet Ayaz Olgun isimli çocuk, Başkan Tugay'dan futbol sahası yapılmasını istedi. Tugay ise ilgileneceklerini kaydetti.

Tugay'dan taziye ziyareti

Başkan Tugay'ın Torbalı'da ikinci durağı Göllüce Mahallesi oldu. Geçtiğimiz hafta Göllüce'de yola çıkan domuz sürüsüne çarparak hayatını kaybeden Tuncay Tireli'nin yakınlarına baş sağlığı dileyen Tugay, Göllüce Alevi Bektaşi Dayanışma ve Kültür Derneği'nin aşure etkinliğine katıldı. Etkinlikte Tugay ile Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Türkiye Alevi Federasyonu Ege Bölge Başkanı Zeynel Abidin Yıldız, Göllüce Mahallesi Muhtarı Mustafa Göbekli, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar yer aldı. Aşure, dualarla dağıtıldı.

Başkan Tugay'dan birlik ve beraberlik vurgusu

Aşure etkinliğinde konuşan Başkan Tugay, Görlüce Köyü'nün ihtiyaçlarını karşılamak için gereken desteği vereceklerini belirterek, “Her şey tanışmakla, birbirini doğru tanımakla başlıyor. Çok sıcak bir havada olmamıza rağmen sizlerin güler yüzünüzü, aydınlık yüzlerinizi görmekten çok mutlu oldum. Çocuklarımız, kadınlarımız, gençlerimiz, çalışanlarımız, emeklilerimiz, ihtiyaç duyan herkes için yaptığımız güzel hizmetlerde sizlerle birlikte olacağız. Bizi biraz darda, zorda bırakıyorlar ama ne olursa sizler yanımızda olduğunuz için eminiz her türlü güçlüğü hep beraber aşacağız. Güzel çocuklarımıza da güzel bir gelecek bırakacağız” diye konuştu.

Demir: Kendimizi evimizde sayıyoruz

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, “Göllüce'nin Türkiye için de önemi var. 'Toprak işleyenin, su kullananın' diyen Bülent Ecevit Göllüce'de bu lafı söylemiştir. Türk siyasi tarihine de bu sözü altın harflerle kazınmıştır. Göllüce demek Bülent Ecevit, İsmet İnönü, Mustafa Kemal Atatürk demek. Bu yüzden biz kendimizi evimizde sayıyoruz” dedi.

Türkiye Alevi Federasyonu Ege Bölge Başkanı Zeynel Abidin Yıldız ise, “Tarihten bu yana aşure kazanlarımız her daim barış, demokrasi, kardeşlik için kaynıyor” ifadelerini kullandı. Göllüce Mahallesi Muhtarı Mustafa Göbekli de destekleri için Başkan Tugay'a teşekkür etti.