İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi 7-9 Kasım tarihlerinde Kültürpark'ta 2. Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali'ni düzenliyor. Festivalin açılışı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın katılımıyla 7 Kasım'da saat 17.30'da yapılacak.

Üretici ve tüketiciyi buluşturacak festivalde çiçek ve bitkilerle dolu stantların yanı sıra ilham veren atölyeler, sergiler ve konserler olacak. Balkon bahçeciliği ve kentsel tarımı yaygınlaştırmak için yapılan festivalde, süs bitkileri ve çiçek üreticileri ile kooperatifleri İzmir halkıyla buluşacak. Festival, 3 gün boyunca 10.00-23.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.