Aliağa Belediyesi ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde, yerel kalkınmayı güçlendirmek, tarımsal üretimi teşvik etmek ve üreticilerin ekonomik refahını artırmak amacıyla projelendirilen Aliağa Damızlık Koyun Üretim Merkezi'nde ikinci etap hibeli koç ve koyun dağıtımı gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Yüzde 100 hibeli koyun ve yüzde 75 hibeli koç desteğinden yararlanmak isteyen İzmir Aliağalı üreticiler, 15-19 Eylül tarihlerinde Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla başvuru yaptı. Başvuru yapan 221 üretici arasından kura çekimiyle belirlenen 110 üreticiye toplam 210 küçükbaş hayvan verildi.



Aliağa Damızlık Koyun Üretim Merkezi'nde kura yöntemiyle gerçekleştirilen koç ve koyun dağıtım programına; İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir Milletvekilleri Şebnem Bursalı ile Yaşar Kırkpınar, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ile üreticiler katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, 183 koyun ile başlanan projede bin adet küçükbaş hayvana kadar ulaşıldığı ve proje sayesinde üreticiye önemli bir destek sağlandığını ifade etti.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa'nın 412 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye'nin önemli sanayi ve liman kentlerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Aliağamız; doğasıyla, deniziyle, antik kentleriyle ve verimli topraklarıyla pek çok potansiyeli içinde barındıran bir şehir. Bizler de kurumlarımızla birlikte bu potansiyeli değerlendirerek Aliağa'yı her alanda daha ileri seviyelere taşımak için çalışıyoruz. Bu alanlardan biri de hayvancılık. İlçemizde 9 bine yakın büyükbaş, yaklaşık 40 bin de küçükbaş hayvan bulunuyor. Küçükbaşların yüzde 90'ını koyunlar oluşturuyor ve bunların çoğunluğu Merinos ile kıvırcık ırkı. Koyun sayımızı artırmak ve ırklarımızı saflaştırarak hem et hem süt verimliliğini yükseltmek amacıyla Tarım İl Müdürlüğümüzle 2023 yılında bir protokol imzaladık ve bu kapsamda damızlık koyun üretim tesisimizi inşa ettik. Geçtiğimiz yıl 50 üreticimize damızlık koç teslim ettik. Bugün ise 100 üreticimize daha damızlık koç desteğinde bulunuyoruz. Ayrıca yeni bir uygulamayı da hayata geçiriyoruz. Mevcut üreticilerimizden sürüsü az olanlara ve hayvancılığa yeni başlayacak üreticilerimize 10 koyun ve 1 koç hibe edeceğiz. Üreticilerimiz, üçüncü doğumdan sonra bu 10 koyunu bize iade edecek, biz de onları başka üreticilerimize vereceğiz. Aliağa'da hayvancılığı geliştirmek ve üretimi artırmak için bizimle birlikte emek veren tüm çiftçilerimize gönülden teşekkür ediyorum.'

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, programın sadece hayvan dağıtımı olmadığını, aynı zamanda küçükbaş hayvancılığın bölge ve ülke ekonomisine katkısının vurgulandığı anlamlı bir etkinlik olduğunu ifade etti. Vali Süleyman Elban, Aliağa Belediyesi'nin temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra çağdaş ve kırsal kalkınma odaklı çalışmalarıyla örnek bir belediyecilik anlayışı sergilediğini dile getirdi. Bu projenin belediye ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinin başarılı bir örneği olduğunu da belirten Elban, 'Bu tür projelerle meralarımızın yeniden keçi ve koyunlarla dolmasını, gıda ve et konusunun ülkemizde sorun olmaktan çıkmasını temenni ediyorum. Çiftçilerimize bereketli üretimler, bol kazançlar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

