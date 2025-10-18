TÜİK Ankara bölge müdürlüğünden alınan verilere göre Ankara'da Eylül ayında 13 bin 417 konut satıldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye genelinde konut satışları Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 150 bin 657 olurken Ankara'da 13 bin 417 konut satıldı. Geçen yılın ayını ayında ise Ankara'da 13 bin 205 konut satılmıştı.

Ankara'da satılık konutlar ve satış türleri

İpotekli ve ilk el satış: 517

İpotekli ve ikinci el satış: 2.074

Diğer birinci el satış: 3.375

Diğer ikinci el satış: 7.451

Gayrimenkul PR 'konut satışları geçen yıla göre ayını seviyede kaldı'

Gayrimenkul ekonomisi ve ileri düzeyde pazarlama alanında faaliyet gösteren Ankara'nın önde gelen gayrimenkul şirketi Gayrimenkul PR şirketi, TÜİK verilerini şu şekilde analiz etti;

Sıfır konutlarda durgunluk devam ederken, ikinci el konutlarda peşin alımlara yapılan büyük indirimler konut satışlarını canlı ve istekli tutuyor.

İnşaat firmalarının satışa sunduğu konutların nominal fiyatları ile ikinci el satılmış fiyatları kıyasladığımızda yüzde 30'lara varan farklar görüyoruz. Bu yüzden alıcılar, fiyatı cazip olan ikinci el konutlara yöneliyorlar.

2025 yılının başından bu yana satıcı ağırlıklı piyasa sürüyor. Kullanılmayan gayrimenkuller satılarak altın veya mali piyasalarda değerlendirilirken, altın ve diğer araçlardan elde edilen kazançlarında gayrimenkule yönlendiriliyor.