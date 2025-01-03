Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de 8 yıl önce gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için İzmir Adalet Sarayı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.İZMİR (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Allah'ın izniyle terörsüz Türkiye'nin şafağındayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemizi terörün her türlüsünden arındırarak daha huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde durmadan çalışacağız." dedi.

Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada, Fethi Sekin ile Musa Can'ın ailelerine, sevenlerine, emniyet ve yargı teşkilatına başsağlığı dileyip, onların adlarını ve aziz hatıralarını hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Bundan 8 yıl önce hain teröristlerin bomba yüklü araçla İzmir Adliyesi'nin C Blok girişine gelerek alçakça bir saldırı girişiminde bulunduklarını anımsatan Bakan Tunç, "Adliyemizi, teşkilatımızın mensuplarını ve o esnada adliyede bulunan vatandaşlarımızı hedef alarak büyük bir katliam gerçekleştirmek niyetindeydiler. Bu alçak niyeti gerçekleştirmek üzere harekete geçtiklerinde karşılarında kahraman polisimiz Fethi Sekin'i buldular. Fethi Sekin, Trafik Denetleme Şubesi'ne bağlı bir polisti ve adliye önünde görevliydi. Asli sorumluluğu terörle mücadele olmamasına rağmen teröristlerin niyetini anlar anlamaz hemen silahına sarıldı, kurşunu bitene kadar hainlerle kahramanca çatıştı ve terörün adliyemizi teslim almasına canı pahasına geçit vermedi." diye konuştu.

Adliyede görevi başındayken hainlerin kurşunuyla şehit olan Musa Can'ı da asla unutmayacaklarını vurgulayan Bakan Tunç, Mehmet Selim Kirazlara, Ömer Halisdemirlere ve Fethi Sekinlere minnet ve şükran borçlu olduklarını bildirdi.

Şehitleri her zaman terörsüz Türkiye'nin kahramanları olarak anacaklarını ifade eden Tunç, dünyanın her yerinde terörün bir insanlık suçu olduğunu söyledi.

Adliye içerisindeki törenin ardından Bakan Tunç, Fethi Sekin Anıtı'na ve Sekin'in şehit olduğu alana karanfil bıraktı.

Öte yandan burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sekin'in trafiği denetlemekle görevli olduğu halde o tehlikeyi sezdiğini ve canı pahasına bertaraf ettiğini vurgulayarak, "Teröristleri etkisiz hale getirdi. Tabi mübaşirimiz Musa Can da o saldırıda şehit düştü. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Her yıl burada anmaya devam edeceğiz, onların emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Terörle mücadeledeki kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Ülkemizi, Türkiye Yüzyılı'nda terörsüz bir Türkiye'yi inşallah inşa edeceğiz." diye konuştu.