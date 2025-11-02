Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından İsveç'te düzenlenen 'Göçün 60. Yılı' programına katıldı.

ANKARA (İGFA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen İsveç'e Göçün 60. Yılı Anma Programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, göçün sadece bir yolculuk değil; emeğin, alın terinin, vefanın ve azmin hikâyesi olduğunu vurguladı.

Bakan Işıkhan, 'Göç, bir ayrılık değil; kalbinde vatanını taşıyarak yeniden buluşmaktır.' dedi.

Türkiye ile İsveç arasında asırlar önce başlayan dostluğun, altmış yıl önce emekle, alın teriyle ve cesaretle pekiştiği anlamlı yıldönümü için İsveç'te vatandaşları ile buluştuğunu belirten Bakan Işıkhan, konuşmasının başında altmış yıl önce, umutla ve cesaretle İsveç topraklarına adım atan; yeni bir hayat kurmak için büyük fedakârlıklarda bulunan ilk kuşak Türk vatandaşlarından ahirete irtihal edenleri rahmetle ve minnetle andı.

Bakan Işıkhan, 'Bu özel günü, sadece geçmişi hatırlamak için değil; geleceğe dair ortak sorumluluklarımızı ve umutlarımızı yeniden tazelemek için de çok önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu anlamlı buluşmayı tertip eden Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanımızı ve ekibini gönülden tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.

GURBETÇİ VATANDAŞLARIN HAKLARI İÇİN YOĞUN GAYRET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yurt dışında yaşayan vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının karşılanması yönündeki hassasiyetlerini hatırlatan Bakan Işıkhan, 'Bizler de Bakanlık olarak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çalışma ve sosyal güvenlik alanındaki hak ve menfaatlerinin korunması ve bunların daha da ileri taşınması için büyük bir gayret gösteriyoruz. Dijitalleşmenin hızla ilerlediği günümüzde elbette devletimizin vatandaşlarımıza sunduğu hizmetlerin de bu değişime ayak uydurması gerekmektedir. Özellikle siz değerli kardeşlerimiz gibi uzaktan hizmet alan vatandaşlarımız için bu dijital hizmetler çok önemli yer tutmaktadır.' dedi.

SGK BAŞVURULARI ATEŞELİKLERDEN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre yurtdışında yaşayan vatandaşların haklarının genişletilmesi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirlik ve Ataşeliklerinin kullanımına yönelik hazırlanan bilişim sisteminin 2019 yılından beri kullanıldığını hatırlatan Bakan Vedat Işıkhan, 'Geçtiğimiz Temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisimizde yapılan bir düzenleme ile artık Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak her başvuru Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirlik ve Ataşeliklerimiz aracılığıyla da yapılabilecek. Bu uygulamamızı da en kısa sürede hayata geçirerek sizlerin işlemlerini çok daha kolay hale getirmeyi hedefliyoruz.' diye konuştu.

STOKHOLM'DEN ANADOLUYA GÖNÜL HATTI

Göç kavramı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Işıkhan 'Göç bir ayrılık değil, bir yeniden buluşmadır. Kalbinde vatanını taşıyarak yol almaktır. Göç, emeğin, alın terinin, vefanın ve azmin hikâyesidir. İşte bu yüzden göçün 60. yılı, sadece bir anma değil; bir diriliş, bir yeniden hatırlayış, bir gönül tazelenmesidir. Sizler altmış yıl önce sadece yeni bir hayata değil, yeni bir umuda da yelken açtınız kıymetli kardeşlerim. Akıttığınız alın teri, yalnızca İsveç topraklarında değil, Türkiye'nin gönlünde de filiz verdi. Bugün, Stokholm'den Konya'ya, Mardin'e, Anadolu'nun her köşesine uzanan bir gönül hattı mevcuttur. Bu hat, ortak tarihimizin, kültürümüzün ve kardeşliğimizin en canlı şahididir.' dedi.