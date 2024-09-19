İYİ Parti'den istifa eden Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin CHP'ye katıldı. Martin, "Baba ocağının kapılarını bize yeniden açan Özgür Özel'in yoluna yoldaş olmak için buradayım" dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen Ediz Martin, 24 Temmuz'da partisinden istifa etmişti.

Bir süredir bağımsız olarak görevine devam eden Başkan Martin, düzenlenen törenle CHP saflarına katıldı.

Ediz Martin için CHP Uzunköprü İlçe Başkanlığında düzenlenen törene CHP Edirne Milletvekilleri Ediz Ün ve Baran Yazgan, CHP İl Başkanı Harika Taybıllı, CHP Parti Meclisi Üyesi Berker Esen, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, ilçe belediye başkanları, partililer ve Uzunköprülüler katıldı.

Ediz Martin'in parti üyeliği belgesini imzalamasının ardından parti binası önünde konuşmalar yapıldı.

31 MART’TA KAYBETTİĞİMİZ SEÇİMİ BUGÜN TEKRAR KAZANDIK

Uzunköprü CHP İlçe Başkanı Turgut Özgüç, 22 yıldan bu yana çekilen çilelerin ortada olduğunu belirterek, "Ekonomiden adalete, adaletten cumhuriyete, bütün niteliklerimizi yitirdik. Bunları tekrar kazanmak için, birlik beraberlik içinde, el ele, kol kola, omuz omuza, ilk gelen seçimlerde iktidar olmamız gerekiyor. Bu nedenle 31 Mart’ta kaybettiğimiz yerel seçimleri, 19 Eylül günü tekrar kazandık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

CHP PM üyesi Berker Esen ve CHP İl Başkanı Harika Taybıllı ise Başkan Ediz Martin'e 'hoş geldin' diyerek, CHP'nin daha da büyüyüp güçleneceğini söyledi.

Daha sonra İl Başkanı Harika Taybıllı, Belediye Başkanı Ediz Martin'e CHP rozetini taktı.

"YAŞASIN CUMHURİYET HALK PARTİSİ, YAŞASIN MUSTAFA KEMAL’İN DEVRİMLERİ"

İYİ Parti'den CHP'ye geçşen Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, "Bugün 20 yıl önce girdiğim baba ocağından aynı fikir aynı idaallerle sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Türkiye'nin siyasi konjönktüründe yaşanan sıkıntılar nedeniyle tüm toplumumuzun yaşam koşulları ağırlaşmıştır. Baba ocağının kapılarını bize yeniden açan Özgür Özel ile birlikte düzeni değiştirmek, yoluna yoldaş olmak için buradayım. Bu süreçte bize destek olan Genel Başkanımız Özgür Özel’e İl Başkanımız Harika Taybıllı’ya teşekkür ederim." diye konuştu.