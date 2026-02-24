İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ve beraberindeki parti heyeti, İpsala'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek ekonomik sıkıntıları yerinde dinledi. Akalın, 'Alın teriyle ayakta durmaya çalışan esnafımızın yanındayız' dedi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Mehmet Akalın başkanlığındaki İYİ Parti heyeti, Edirne genelinde sürdürdüğü saha çalışmaları kapsamında İpsala ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret programına İl Başkanı Hakan Şahin, İlçe Başkanı Hasan Küçükvural ve parti yöneticileri de katıldı.

Heyet, ilçe çarşısında dükkânları tek tek ziyaret ederek esnafın karşı karşıya olduğu ekonomik sorunları dinledi. Artan maliyetler, alım gücündeki düşüş ve ticari faaliyetlerde yaşanan durgunluk başlıca gündem maddeleri oldu.

'SORUNLARI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIYACAĞIZ'

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Milletvekili Akalın, esnafın yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, çözüm önerilerini not aldıklarını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade etti. İYİ Partili yetkililer ise yaptıkları değerlendirmede, vatandaş ve esnafın taleplerinin kendileri için yol gösterici olduğunu vurgulayarak, 'İpsala'nın hak ettiği refah seviyesine ulaşması ve esnafımızın nefes alabilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' mesajını verdi.

Ziyaret, esnafla yapılan sohbetler ve hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.