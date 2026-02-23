Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, köprü ve otoyolların gelirleriyle birlikte 25 yıllığına özel şirketlere devredilmesinin gündeme gelmesine sert tepki göstererek, 'Kamu varlıkları milli ekonomi içinde kalmalıdır' dedi.

BURSA (İGFA) - Kamuoyunda ses getiren konuya ilişkin açıklama yapan Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, 'Köprüler ve otoyollar; yalnızca birer ulaşım hattı değil; milletimizin ortak emeğinin ve fedakârlığının eseridir.' açıklamasını yaptı.

Söz konusu devasa yapıların, gelirleriyle birlikte 25 yıl süreyle özel şirketlere devredilmesine göz yumulamayacağını kaydeden Akyıldız, 'İstanbul'daki iki köprünün yıllık kârı 112 milyon dolar, özelleştirilmek istenen otoyolların yıllık kârı ise 179 milyon dolardır. Bugün devletin kasasına giren bu gelirlerin yarın yabancı şirketlerin hanesine yazılması kabul edilemez. Bu memlekette bu işleri yapacak ehil insanlar kalmadı mı? Büyük Türk milleti, hiçbir imtiyazlı zümreye mahkûm değildir. Bu millet; yaptığı yolu da, köprüyü de kendi imkânlarıyla yönetebilecek kudrete sahiptir.' dedi.

'KAMU KAYNAĞI, KAMUYA YÜK OLMAMALI'

Geçmiş büyük ihalelerde yaşanan uygulamalara da dikkati çeken Başkan Akyıldız, yüklenici firmaların üretimi çoğu zaman alt yüklenicilere devrettiğini, finansmanın ise kamu bankaları üzerinden sağlandığını hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu: 'Sonuçta kamu kaynağıyla yapılan projelerin maliyeti, yeniden kamuya yüklenmiştir. Aynı hataların tekrar edilmesi kabul edilemez. Geçici bir rahatlık uğruna kalıcı millî değerler gözden çıkarılamaz.' dedi.

Başkan Akyıldız, ihale süreçlerinin belirli gruplara yoğunlaşacak biçimde değil; rekabeti, şeffaflığı ve hesap verebilirliği esas alan usullerle yürütülmesi gerektiğini de belirterek, 'Özelleştirme söz konusu olacaksa, süreç yerli sermaye ve ulusal ekonomik aktörler üzerinden tasarlanmalı; kamu varlıklarının mülkiyet ve kontrolü, milli ekonomi içinde muhafaza edilmelidir. Yiğitlik; satmak değil, taş üstüne taş koymaktır. Müflis tüccar gibi günü kurtarmak değil, geleceği inşa etmektir. Milletimizi yerli ve millî kaynaklarımızı harekete geçirmeye, vatandaşlarımızın ortaklık modelleriyle bu projelere iştirakini sağlamaya davet ediyoruz' çağrısında bulundu.