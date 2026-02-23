CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük iddiasıyla açılan davada, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi; duruşma 1 Nisan'a ertelendi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, duruşmayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

ANKARA (İGFA) - CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük iddiasıyla açılan davanın üçüncü duruşması Ankara'da görüldü.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki celsesinde, CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde CHP İl Başkanı seçilen tutuksuz sanık Özgür Çelik ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanıkların dinlendiğini ve avukatların sorularını yönelttiğini belirten CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından sürece ilişkin 'Anlatalım herkes bilsin' başlığıyla kapsamlı bir açıklama paylaştı.

'ANLATALIM HERKES BİLSİN'

Çelik'in aktardığına göre tanıklar, kurultayda taraf olduklarını ve kaybeden listeyi desteklediklerini açıkça ifade etti. Bazı tanıklar, yerel seçimlerde aday adayı olduklarını ancak seçilemediklerini ve bazı sanıklarla kişisel husumetleri bulunduğunu dile getirdi. Ayrıca, tanıklardan birinin daha önce savcılığa verdiği ifadeyi yalanladığı ve kullanılmayan ifadelerin savcı tarafından tutanağa geçirildiğini itiraf ettiği belirtildi.

https://twitter.com/ozgurcelikchp/status/2025934110674305210

Tüm tanıkların ifadelerinin genellikle 'öyle konuşuluyordu' şeklinde olduğunu ve somut delil sunulmadığını vurgulayan Özgür Çelik, tanıkların delegelere menfaat temin edildiğini gözleriyle görmediklerini de dile getirdi. 'Normal şartlarda dava beraatle sonuçlanacaktı' diyen Çelik, duruşma savcısının davanın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İBB davasıyla birleştirilmesini talep ettiğini, mahkeme hakiminin de bu talebi ileteceğini ifade etti.

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Halkımız iktidar değişikliği istiyor, tükenmiş iktidar ise gitmemek için diretiyor. Partimiz, üyelerimizin ve tabanın değişim talebinin bir sonucu olarak yönetim değişikliğine gitti ve Özgür Özel'i Genel Başkan olarak seçti. Bu değişim, yerel seçimlerde birinci parti olmamızı sağladı. Yaşanan her şey, halkın çoğunluğu ile azınlık iktidarı arasında süren mücadelenin parçası. Mahkeme salonlarında da, meydanlarda da aynı mücadeleyi veriyoruz. CHP'yi kapatmayı, halkı sindirmeyi ve sandığı sembolik hale getirmeyi isteyenlere karşı mücadele ediyoruz. Halka inatlaşanlar daima kaybeder, yine kaybedecekler. Halk kazanacak, Cumhuriyet kazanacak, güzel Türkiye'miz kazanacak.'

Duruşma, tanıkların dinlenmesinin ardından 1 Nisan'a ertelendi.