ORC Araştırma'nın 30 büyükşehirde gerçekleştirdiği 'Son 2 Yıllık Hizmet Memnuniyeti' anketinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yüzde 59,2'lik memnuniyet oranıyla Türkiye genelinde en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları arasında üçüncü sırada yer aldı.

KOCAELİ (İGFA) - 15-19 Şubat 2026 tarihleri arasında 11 bin 600 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada, Mart 2024 - Şubat 2026 dönemine ilişkin hizmet performansı değerlendirildi. Ankete göre Fatma Kaplan Hürriyet, yüzde 59,2'lik memnuniyet oranıyla Türkiye genelinde dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Açıklanan sonuçlar, Hürriyet'in daha önce farklı araştırma şirketleri tarafından yayımlanan kamuoyu yoklamalarında elde ettiği üst sıralardaki konumunu koruduğunu ortaya koydu. Son iki yıllık hizmet performansına yönelik memnuniyet oranı, belediye çalışmalarının kamuoyunda karşılık bulduğunu gösterdi.

Anket verileri, İzmit'te yürütülen projelerin ve sosyal belediyecilik uygulamalarının seçmen nezdinde olumlu değerlendirildiğine işaret etti. Sonuçlarla birlikte Hürriyet'in büyükşehir ilçe belediye başkanları arasındaki güçlü konumu bir kez daha teyit edilmiş oldu.