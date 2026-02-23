AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, mübarek Ramazan ayı boyunca vatandaşlarla iç içe olmanın en güzel örneklerinden birini sergiliyor.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, iftar sonrası Mardin'in çeşitli kıraathanelerine giderek, bizzat kendi elleriyle demlediği mis kokulu çayları hemşehrilerine ikram ediyor. Başkan Uncu, bu anlamlı buluşmaları samimi bir dille ifade ederek, 'Derdimiz davamız vatandaşımıza hizmet etmektir' dedi. Bu jestin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'milletle kucaklaşma' ve 'gönül belediyeciliği' felsefesinin sahada en canlı yansıması olduğunu vurguladı.

Uncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Makam odalarında değil, çay ocağının dumanı arasında, hemşehrilerinin göz hizasında duruyoruz. Bir bardak çayın etrafında toplanan gönüllerle birlik ve beraberliğin en saf halini yaşıyoruz.'dedi. Ramazanın ilk günlerinden itibaren şehit aileleri ve gazilerle iftar sofralarında buluştuklarını belirten Uncu, teravih namazı sonrası kıraathanelerde çay eşliğinde samimi sohbetlerle günü tamamladıklarını kaydetti.



Her bardakta sadece dem yok; vefa, samimiyet ve derin bir sevgi var. 'Biz buradayız, sizinleyiz' diyoruz' diyen Uncu, Mardin'in çok kültürlü yapısına vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:'Bu Ramazan'da Mardin'de çay kokusu bambaşkadır. Çünkü o kokuda sadece dem değil; farklı dinlerin ve dillerin harmanlaştığı Mardin'de 7 bin yıllık kardeşlik, muhabbet ve hizmet aşkı var. Rabbim bu güzel günleri, bu gönül seferini, bu birlikteliği daim kılsın. Mardin'in taş sokakları gibi sağlam, çayının buharı gibi sıcak kalsın gönüllerimiz.'ifadelerini kullandı.

Uncu'nun bu içten ve halka yakın yaklaşımı, sosyal medyada ve teşkilat paylaşımlarında da geniş yankı bulurken, AK Parti Mardin teşkilatının Ramazan boyunca sahada aktif şekilde vatandaşlarla bir araya gelme çalışmalarını devam edeceği aktarıldı.