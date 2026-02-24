CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon'un kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 'Trabzon Türkiye'nin lokomotif şehri olmalıdır' dedi.

ANKARA (İGFA) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümünü andı.

24 Şubat 1918'de şanlı Türk ordusunun Trabzon'a girişiyle işgalin sona erdiğini hatırlatan CHP'li Suiçmez, Trabzon halkının zor günlerde vatan sevgisinden asla vazgeçmediğini söyledi. Trabzon'un Milli Mücadele döneminde önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Suiçmez, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti üç kez ziyaret ettiğini anımsatarak, Atatürk'ün Trabzonlulara ilişkin sözlerinin kendileri için bir 'şeref madalyası' olduğunu ifade etti.

'GELECEĞİ İNŞA ETMELİYİZ'

Trabzon'un bugün hak ettiği konumda olmadığını savunan Milletvekili Suiçmez, 'Trabzon, Türkiye'nin lokomotif şehri olmalıdır, vagonu değil. Mücadelemiz bu şehrin sadece geçmişini övmek değil, geleceğini inşa etmek üzerine oturtulmalıdır' dedi. Kentin doğal ve ekonomik değerlerine sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Suiçmez, yaylaların ranta, denizin kirliliğe ve esnafın sahipsizliğe terk edilmemesi gerektiğini söyledi.

CHP'li Suiçmez, siyaset anlayışlarının Trabzon'daki vatandaşların sorunlarını Ankara'ya taşımak ve çözüm üretmek üzerine kurulu olduğunu belirterek, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.