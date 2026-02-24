MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ramazan ayı etkinlikleri genelgesini savundu. 'Bu genelgenin neresi yanlıştır' diye soran Bahçel, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Ramazan ayı etkinlikleri konulu genelgeyi sonuna kadar destekliyorum' dedi. 'Talibanlaşma' iddialarına sert tepki gösteren Bahçeli, Türkiye'nin milli birikimi ile toplumsal dayanışmasını öne çıkardı.

ANKARA (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12 Şubat 2026 tarihli 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kapsamında Ramazan Ayı Etkinlikleri' genelgesini övdü. Bahçeli, etkinliklerin Türk milli ve manevi değerlerini öğrencilerde yaşatmayı amaçladığını belirterek, bu faaliyetlere 'Talibanlaşma' ve 'gericilik' gibi ithamlarla yaklaşanlara sert eleştiriler yöneltti.

'RAMAZAN, MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİN ŞAH DAMARIDIR'

Bahçeli, Ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma bilincini güçlendirdiğini, milli ve manevi değerleri kuşaktan kuşağa aktarmanın toplumsal sorumluluk olduğunu vurguladı. Çocukların manevi erime ve ahlaki yozlaşmadan korunmasının önemine dikkat çeken Bahçeli, bu çerçevede genelgenin yerinde bir adım olduğunu ifade etti.

Genelgenin, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu doğrultusunda, öğrencilerin ahlaki, milli ve kültürel değerler çerçevesinde yetiştirilmesini öngördüğünü belirten Bahçeli, 'Ramazan etkinlikleri paylaşma bilinci, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmeye yöneliktir' dedi.

'TALİBANLAŞMA VE GERİCİLİK İTHAMLARI KABUL EDİLEMEZ'

Bahçeli, söz konusu bildiriyi imzalayan 168 kişi hakkında sert ifadeler kullanarak, 'Bu genelgenin neresi yanlıştır? Elinizi vicdanınıza götürüp düşününüz, Türkiye'nin Talibanlaştığına dair en ufak bir emare, en küçük bir delil göreniniz var mıdır? Ramazan etkinliklerini 'gerici' sayanlar hakiki manada yobazdır' dedi. Milletin manevi değerlerine yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini vurgulayan Bahçeli, Ramazan şenliklerinin toplumsal barış ve birlik için önemli olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'NİN MİLLİ BİRİKİMİ VE TERÖRLE MÜCADELE

Toplantıda ayrıca Türkiye'nin milli birikimi, toplumsal dayanışması ve terörle mücadelesine de değinen Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin hem toplumsal hem de bölgesel güvenlik açısından kritik olduğunu söyledi. PKK ve KCK'nın üst yapılanmasının feshi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, milletin birliği, kardeşliği ve huzur ortamının korunmasının öncelikli olduğunu belirtti. Bahçeli, konuşmasının sonunda Türkiye'nin üniter devlet yapısı, laiklik ilkesi ve milli devlet anlayışının değişmez olduğunu vurgulayarak, 'Cumhuriyetimizin 103 yıllık tarihi, bu ilkeleri benimsemekte zorlanan veya reddedenlerin beyhude çabalarına şahit olmuştur. Türkiye Yüzyılı'nda milletimizin birliği ve geleceği için atılacak her adım kararlılıkla sürdürülecektir' ifadelerini kullandı.