Yeni dönemde üst kurul delegeliklerine ise Tuncay Taşkın, Emine Tüzün, Salim Gürşat, Sezer Çalışkan, Halil Yetiş, Ergin İper, Cavit Erdin, Güner Dinçer, Yılmaz Kaya, Ali Rıza Tan, Hidayet Meriç, Şaban Açıkgöz, Nihat Karayılan ve Savaş Gündoğdu'dan oluştu.

Tuncay Taşkın başkanlığındaki İYİ Parti Enez İlçe Yönetimi'ne Emine Tüzün, Dilek Çirozlar, Salim Gürşat, Sezer Çalışkan, Halil Yetiş, Ergin İper, Erdem Balcı, Cavit Erdin, Ahmet Çobanoğlu, Ali Rıza Tan, İsmet Tekin ve Güner Dinçer seçildi.

Kongrede birlik, beraberlik ve parti hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, yeni dönemde Enez'de İYİ Parti'nin saha çalışmalarını ve yerel politikalarını daha da güçlendirmeye yönelik adımların atılacağı vurgulandı.

Demokratik bir ortamda tek listeyle yapılan seçimde, mevcut başkan Tuncay Taşkın yeniden ilçe başkanı seçilerek güven tazeledi.

