İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin yerel seçim kararını açıkladı. Kürşad Zorlu, "Yerel seçimlerde İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla girecek" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Zorlu, ekonomi üzerinden hükümete eleştirilerde bulunarak, "Yaklaşık 7 milyon emeklimiz 7 bin 500 TL alırken; 3 milyon dul ve yetim 5 bin liranın biraz üzerinde maaş alıyor. Buna ek olarak milyonlarca engelli yurttaşımız ise 3 bin TL'nin atında maaş almaya devam ediyor. Diğer yandan emekli maaşlarının düzenlenmesi konusunda hükumetin bir çalışma yaptığını kamuoyu ile paylaşan siyasi iktidar mensupları ne yazık ki her zaman olduğu gibi bu çalışmayı da uzattıkça uzatıyor. Konu yandaş ekonomisi olduğunda ışık hızıyla hareket eden siyasi iktidar, maalesef emekli maaşlarının erimesine göz yummaya devam ediyor" diye konuştu.

'BAŞKANLIK DİVANIMIZ YETKİLENDİRİLMİŞTİR'

Partisinin yerel seçim stratejisi ile ilgili değerlendirmeler yapmak üzere Genel İdare Kurulu'nu topladıklarını dile getiren Zorlu, "Buna göre; 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde, 81 il ve ilçede partimizin kendi adaylarının, teşkilatlarımızın görüşlerinin yanı sıra, her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti başkanlık divanımız yetkilendirilmiştir. Bu kararın, ülkemize, partimize, yeniden ayağa kaldırmak istediğimiz Türk siyasetine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BU KISKAÇ SİYASETİ SON BULACAK"

Zorlu, CHP ile ittifak konusunda yöneltilen soru üzerine "Bu sorular, aslında Türk siyasetinin ne kadar zorlu bir süreçten geçtiğinin göstergesi. Biz, bu ittifaklar mekanizmasıyla Türk milletinin bir kıskaç siyasetine alınmasına karşıyız. Biz bu yolculuğu Türk milletinin desteğiyle yapacağımıza inanıyoruz. Şu anda odaklandığımız şey, kendi adaylarımızı belirleyerek milletimizin karşısına çıkabilmektir. Milletimizin İYİ Parti'ye destek vererek, bu desteğini artırdığı ölçüde de göreceksiniz ki bu kıskaç siyaseti son bulacak ve Türk milleti yeni bir yolculuğa çıkacaktır" cevabını verdi.