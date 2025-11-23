İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları (İTÜ GVO), 25. kuruluş yılını İstanbul’da düzenlenen özel bir törenle kutladı. “Ana Kucağından İTÜ’ye” temasıyla düzenlenen geceye Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcanlar, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Kurucusu ve Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Gülsün Sağlamer, Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kazancı, Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Öcalgiray ve Prof. Dr. Hasan Şener, Genel Müdür Nevzat Özkök, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve mezunlar katıldı.

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’ndan Bağışçılarına Vefa ve 25. Yıl Gecesi’nde mezun olduğu okula Fen Bilgisi öğretmeni olarak dönen Aslı öğretmen duygularını ve anılarını paylaştı

Gecede İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın hem mezunu hem de bugün öğretmeni olan Aslı Mısırlıoğlu sahneye çıkarak duygusal bir konuşma yaptı. Kendi eğitim yolculuğunu, çocukluk yıllarından bugüne uzanan izlerle anlattı: “Okulumuzun 25 yıllık geçmişinin yaklaşık 13 senesinde bu kurumda eğitim almış bir mezunum. Aynı zamanda bugün, bu okulun bir öğretmeni olarak karşınızdayım. O yıllardan bugüne bana rehberlik eden öğretmenlerimle bir arada olmak, benim için tarifsiz bir duygu.”Aslı öğretmen, öğrencilik yıllarında oluşan bağlara değinirken salondaki izleyicileri duygulandırdı: “Ortaokul ve lise yıllarımda kurduğum dostluklar, bugün hayatımın en değerli bağları arasında. Kahkahalarımızı, teneffüs zili çalar çalmaz bahçeye koşuşumuzu, sınav dönemlerinin tatlı telaşını dün gibi hatırlıyorum.”

“Öğretmenlerimizin sabrı, bilgeliği ve şefkati bende derslerin ötesinde izler bıraktı”

Aslı Mısırlıoğlu ona bu mesleği sevdiren öğretmenlerine duyduğu minneti de şu sözlerle paylaştı: “Değerli öğretmenlerimin sabrı, bilgeliği ve şefkati, derslerin ötesinde izler bıraktı. Bugün mesleğimi icra ederken öğrencilerime aktarmaya çalıştığım değerlerin çoğunu burada öğrendim. Bu okul bize sadece bilgi değil, bir pusula verdi.” Aslı öğretmen konuşmasını okul ailesine duyduğu bağlılığı vurgulayarak tamamladı: “Bu hikâyenin bir parçası olmanın onurunu taşıyorum. Bugün geçmişe dönüp gülümsüyor, geleceğe ise umut ve inançla bakıyoruz. Nice 25 yıllara… nice yeniliklerle gelen başarılara… nice güzel insanlara.

Kurumun 21 yıllık hafızası Okul Müdürü Serap Sarıgül Hazar da tüm eğitim kadrosu adına konuşma yaptı ve yolculuğunun hikayesini paylaştı

Törende İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında 21. yılını tamamlayan Okul Müdürü Serap Sarıgül Hazar, kurumun köklü hafızasını ve güçlü liderliğini yansıtan bir konuşma gerçekleştirdi ve İTÜ GVO ile başlayan yolculuğunun ilk anlarını şu sözlerle aktardı: “Benim için bu yolculuk 20 yıl önce şu an gördüğünüz fotoğraftaki sahne ile başladı. Öğretmenlik için görüşmeye geldiğimde inşaat halindeki bir lisede göreve başlayacağımı bilmiyordum. Görüşmeyi beş güçlü kadınla yaptım. Görüşme sonrasında hemen başlayabileceğim söylendi ve o an içimde hem büyük bir heyecan hem de büyük bir güven doğdu.”

“İlk mezunlarımızı 13 kişiyle 2009 yılında verdik ve bugün toplam 1089 mezuna ulaştık”

Hazar konuşmasında, o yıllara dair küçük bir anısını da paylaştı: “Eşim o zaman bana ‘İTÜ’lüler başladığı işi bitirir’ dedi. Bugün geriye dönüp baktığımda, 20 yıldır eşimden daha fazla İTÜ’lü olduğumu söyleyebilirim.” Serap Sarıgül Hazar, ilk mezunlardan bugüne uzanan başarı yolculuğunu ise şöyle anlattı: “45 öğrenciyle başladığımız lise eğitimimizde ilk mezunlarımızı 13 kişiyle 2009 yılında verdik. Bugün toplam 1089 mezuna ulaştık. Hepsi köklerini ve aldıkları İTÜ kültürünü bulundukları yerlere taşımaya devam ediyor.”

“Bu okullar iyilikle kuruldu ve iyilikle devam ediyor. İyilik de kötülük de bulaşıcıdır, ama iyiliğin yapıcılığı çok daha kalıcıdır.”

Hazar: “İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarının ilk günden beri amacı çok büyük: yarının liderlerini yetiştirmek. Bu okullar iyilikle kuruldu ve iyilikle devam ediyor. Çünkü iyilik de kötülük de bulaşıcıdır, ama iyiliğin yapıcılığı çok daha kalıcıdır. Bu büyük başarının arkasında güçlü bir öğretmen kadrosu ve onların yanında duran yöneticiler var. Velilerimize ise en değerli varlıklarını bize güvenle emanet ettikleri için minnettarım” diyerek sözlerini tamamladı.

Prof. Dr. Gülsün Sağlamer konuşmasında okulun yeni vizyonuna değindi

Törende, İTÜ GVO’nun 25 yıllık hikayesini anlatan kısa film gösteriminin ardından, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Kurucusu ve Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Gülsün Sağlamer okulun yeni vizyonuna da değindiği açılış konuşmasında, “Bir hayalden gerçeğe uzanan bu yolculukta 25 yılı geride bıraktık. Bugün mezunlarımızın başarıları, öğretmenlerimizin adanmışlığı ve velilerimizin güveniyle hedefimizi birlikte büyüttük. Başta okullarımızın kurulmasına bağışlarıyla katkı sunan değerli bağışçılarımız olmak üzere, kurulduğu günden bu yana emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor, nice yıllara birlikte yürümeyi diliyorum” diyerek emeği geçen tüm öğretmen, veli ve bağışçılara teşekkür etti.

Gecede Yeni Uluslararası Danışma Kurulu Tanıtıldı

Gecede ayrıca, İTÜ GVO’nun yeni Uluslararası Danışma Kurulu tanıtıldı. Finlandiya’dan Prof. Auli Toom, İrlanda’dan Prof. Gerry Mac Ruairc ve Hollanda’dan Dr. Peter Hoeben’in yer aldığı kurulun, kurumun küresel ölçekteki eğitim vizyonuna yön vereceği belirtildi.

Sergiler ve Gösterilerle Zenginleşen Program

Konuklar geceye, okulun geçmişinden bugüne uzanan “Dijital Resim Sergisi”, “Tarihçe Panosu” ve “25. Yıla Notlar” alanlarını ziyaret ederek başladı. Ardından düzenlenen törende İTÜ GVO’nun sanat, bilim ve toplumsal katkı temelinde kurulan 25 yıllık eğitim yolculuğu anlatıldı.

Cihat Aşkın'ın “25. Yıl Konseri” büyük beğeni topladı

Programda, keman virtüözü ve akademisyen Prof. Dr. Cihat Aşkın; gitar sanatçısı Tolgahan Çoğulu ve vokalde Ayşegül Aykaç ile birlikte sahne aldı. “Anatolian Moon”, “Tokyo Hüseyni” ve “Kara Toprak” eserlerinden oluşan bu özel performans izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Bağışçılara Vefa

İTÜ GVO’nun kuruluşuna katkı sunan Dr. Sedat Üründül, Dr. Natuk Birkan ve Ekrem Elginkan anısına yakınlarına teşekkür plaketleri takdim edildi. Program, Öğrenci Korosu’nun “İTÜ Marşı” ve “Atatürk Gençleriyiz” performanslarıyla sona erdi.

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Türkiye'nin ve dünyanın geleceğine aktif katkıda bulunmaya hazır genç aydınlar yetiştiriyor

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, 252 yıllık köklü geçmişi ile dünyanın en eski teknik üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi ailesinin bir parçası olarak, 2000 yılında, İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde kurulmuştur. Bugün, İstanbul’da Maslak ve Beylerbeyi Kampüsünün yanında, franchising sözleşmesiyle İzmir’de; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde toplam 2395 öğrenciye eğitim verilmektedir.

Okullar; bireysel farklılıklara saygılı ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda zenginleştirilmiş akademik programı ile; Türkiye’nin ve dünyanın geleceğine aktif katkıda bulunmaya hazır, özgürlüklere ve insan haklarına saygılı, meraklı, hoşgörülü, genç aydınlar yetiştirmek için çalışmaktadır. Okulun mezunları Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitimlerine devam ederken; bilimden, sanata, girişimcilikten spora pek çok alanda önemli başarılara da imza atmaktadır. 9 branşta faaliyet gösteren İTÜ GVO Spor Kulübü bedenen ve zihnen sağlıklı bireyler yetiştirmenin yanı sıra etik değerleri yüksek, örnek insanî becerilere sahip sporcular yetiştirmeyi hedeflemektedir.