Bursa merkezli Çevre Yapı Arıtma Sistemleri firmasının yapımını üstlendiği Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi 3. etap yapım çalışmalarında, sahada görev yapan personele iş güvenliği eğitimi verildi.

BURSA (İGFA) - Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. OSB Müdürlüğü'nde verilen 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi', projede yer alan tüm personelin güvenli çalışma yöntemleri, risklere karşı alınması gereken önlemler ve acil durumlarda doğru davranış biçimlerini öğrenmesini hedefledi.

Yangın, sel, patlama, yaralanma gibi olası iş kazaları ve acil durum senaryoları üzerine hem teorik hem de uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Eğitimde 'Çalışma mevzuatı ve çalışanların yasal hakları', 'İş yeri düzeni ve temizliği' ve 'İş kazası ve meslek hastalıklarının hukuki sonuçları' gibi genel konuların yanı sıra; 'Kimyasal, fiziksel ve ergonomik riskler', 'Elle taşıma teknikleri', 'Parlama, patlama ve yangından korunma yöntemleri', 'İş ekipmanlarının güvenli kullanımı', 'Elektrik tehlikeleri ve risk yönetimi', 'İş kazalarının nedenleri ve önleme prensipleri', 'Güvenlik işaretleri ve kişisel koruyucu donanım kullanımı' ve 'Tahliye, kurtarma ve yüksekte çalışma güvenliği' gibi teknik konular da işlendi. İlave olarak; 'Meslek hastalıklarının sebepleri ve korunma teknikleri', 'Biyolojik ve psikososyal riskler' ve 'İlkyardım uygulamaları' gibi sağlık konuları de ele alındı.

Eğitime; Çevre Yapı Arıtma Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. adına çevre mühendisi Mesut Tekay, taşeron firma Günyeli İnşaat Ltd. Şti.'nin Genel Müdürü Mehmet Günyeli ile birlikte projede görev alan ahşap kalıp ve betonarme demir işçileri katıldı.

Çevre Yapı Arıtma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Özçelikler, iş güvenliği eğitimlerinin projenin tüm aşamalarında sürdürüleceğini, hedeflerinin hem çalışanları korumak hem de Türkiye'nin en önemli sanayi bölgelerinden birinde örnek bir çalışma kültürü oluşturmak olduğunu belirtti.