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Bakan Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; organize suç örgütleri sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz" ded.

Bakan Yerlikaya, İstanbul genelinde 13 ayrı eylem gerçekleştirildiği tespit edilen ve operasyonlarda yakalanan 23 şüphelinin operasyonlarını tek tek paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmaların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

İçişleri Bakanlığı'nca bir süredir sürdürülen 'Kuyu' operasyonlarının 22'ncisi İstanbul'da 13 ayrı eylem gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelileri yakaladı. Yerel Organize Suç Örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı. ANKARA (İGFA) - İstanbul’un Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde Yerel Organize Suç Örgütlerine yönelik düzenlenen “KUYU-22” operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı.