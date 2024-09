İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ ev sahipliğinde düzenlenen “Kahve Zirvesi 2024” 14-15 Eylül’de Müze Gazhane’de gerçekleşecek. Kahve tadımlarından birbirinden yaratıcı atölyelere, son teknolojiyle üretilmiş ekipmanların tanıtımlarından yerli ve yabancı konuşmacıların katılacağı bir dizi panele kadar birçok etkinliğin yer alacağı zirveye Radar Türkiye üzerinden katılım sağlayabilecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ, şehrin nabzını tutan etkinliklerine 14-15 Eylül tarihlerinde Müze Gazhane’de ev sahipliği yapacağı lezzetli ve tutku dolu bir zirveyle devam ediyor. Dünyanın her noktasında, her kültürde ve her damakta farklı bir yeri olan kahveye dair her şey “Kahve Zirvesi 2024”te yer alacak.

Dünyadaki kahve trendlerinin, yeni haberlerin, öne çıkan gelişmelerin ve son teknolojik ekipmanların konuşulacağı zirvede ayrıca dünyanın dört bir yanından gelen kahvelerin tadımı da gerçekleştirilecek. Öznesi kahve olan workshoplar ve atölyeler ile ziyaretçiler yaratıcılıklarını gösterme fırsatı yakalayacak. Barista ve Pastacılık Okulları ile Çikolata ve Seramik Atölyeleri sektörün en önemli ihtiyaçlarından olan insan kaynağı gücü için eğitim ve bilgi merkezlerini oluşturacak.

Ayrıca yerli ve yabancı katılımcı firmalar açılan stantlarla hedef kitleleriyle buluşma ve paylaşım yapma imkanını bulacaklar. Bunun yanı sıra zirve sayesinde katılımcı firmalara iletişim ağlarını genişletme ve yeni pazarlar edinme gibi olanaklar sunulacak.

Zirvede kahveye dair her şeyin tüm hatlarıyla konuşulacağı 10 oturumluk bir panel düzenlenecek. Sadece kahveye değil gastronomi dünyasına dair de önemli konu başlıklarının işleneceği panellere tam 50 konuşmacı katılım sağlayacak.

ZİRVEYE GİRİŞLER “RADAR” ÜZERİNDEN…

Kültür A.Ş.’nin ev sahipliğiyle renklenen kahve kokulu zirveye girişler Radar Türkiye uygulaması üzerinden kayıt oluşturulacak. Tüm kültür sanat etkinliklerini tek platformda toplayan Radar Türkiye, “Kahve Zirvesi 2024”te de kullanıcı dostu ara yüzüyle ziyaretçilerin etkinliğe en kolay şekilde erişmesini sağlayacak. Dil bilimci yapay zeka çevirisi, kişiselleştirilmiş lokasyon göstergeleri, bilet sayfalarına kolay erişim gibi özellikleriyle Radar Türkiye, 14-15 Eylül’de de kültür sanat takipçilerine hızlı ve konforlu bir deneyim yaşatacak.