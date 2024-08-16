İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Kamu Gözetimi Kurumu, ‘Yeşil Yakalı’ uzmanların yetiştirileceği sürdürebilirlik iş birliği protokolü imzalandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Kamu Gözetimi Kurumu (KGK), sürdürülebilirlik alanında iş dünyasının ihtiyaç duyduğu ‘yeşil yakalı’ insan kaynağını yetiştirmek ve kurumsal kapasiteyi artırmak amacıyla stratejik bir iş birliği protokolüne imza attı. Bu iş birliği ile İstanbul Ticaret Odası üyeleri, üretici ve ihracatçı firmalar başta olmak üzere şirketlerin, uluslararası standartlara uyum sağlamaları hedefleniyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası'nın desteğiyle Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) ile sürdürülebilirlik, eğitim programları ve kurumsal kapasite artırımı gibi alanlarda önemli bir protokol imzaladı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi’nde düzenlenen imza törenine Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, Rektör Prof. Dr. Abdulhamit Avşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rahmi Deniz Özbay ve KGK Başkanı Hasan Özçelik ile kurul üyeleri katıldı.

BİNLERCE ‘YEŞİL YAKALI’ İSTİHDAMI İÇİN İLK ADIM

Protokol kapsamında, şirketlerin karbon ayak izi ölçümü, sürdürülebilirlik raporlaması ve bağımsız denetçiler için sürekli eğitim programları gibi birçok konuda iş birliği yapılacak. Ayrıca, her yıl uluslararası katılımlı bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve taraflar arasında bir Danışmanlık Komitesi oluşturulması da planlanıyor. İş birliği, sürdürülebilirlik konularında uzman olan ve ‘Yeşil yakalı’ olarak ifadelendirilen insan kaynağını yetiştirme amacını güderken, firmaların ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyum sağlamalarını kolaylaştıracak. İş birliği, çevresel faktörler nedeniyle ihracat ve kredi kısıtlamalarıyla karşılaşan firmalara güvenilir bir çözüm sunacak. Ayrıca, iş dünyasında artan sürdürülebilirlik taleplerine yanıt vermek amacıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde geliştirilecek eğitim programları, firmaların rekabet güçlerini artırmayı hedefliyor.

KGK TARAFINDAN SINAV YAPILACAK

İmza töreninin ardından konuşan KGK Başkanı Hasan Özçelik, "Sürdürülebilirlik kavramı, hızla gelişen bir süreç. 2023 Haziran ayında Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları kuruldu ve biz de bu standartları ülkemize uyarlayarak yayınladık. Bu iş birliği ile Türkiye'nin yeşil yakalı çalışan açığını kapatma ve firmaların uluslararası standartlara uyum sağlamasını hedefliyoruz. İstanbul Ticaret Üniversitesi ile birlikte, kısa sürede bu kapasiteyi oluşturmayı planlıyoruz. Eğitim sonunda KGK olarak bir sınav yapmayı da planlıyoruz. Bu sayede ülkemizde yeşil yakalı kapasite oluşturmaya katkı sağlayacağız” dedi.