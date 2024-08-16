Dünya Türk Birliği Bursa İl Başkanı Cemalettin Açar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bursa İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan'a nezaket ziyaretinde bulundu.Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Dünya Türk Birliği Bursa İl Başkanı Cemalettin Açar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kısa bir zaman önce görevine başlayan Bursa İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan'ı ziyaret etti.

Ziyarette Bursa’da yaşayan Türk soyundan gelen göçmenlerin İl Göç İdaresi'nde karşılaştığı sıkıntılarla ilgili fikir alış verişinde bulunuldu.

Başkan Açar ve yönetiminin Bursa Göç İdaresi Müdürü Özcan'la yaptığı görüşmeler sıcak ve samimi bir ortamda geçerken, İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan ise iletilen konular üzerinde hassasiyetle duracaklarını kaydetti.

Görüşme sonunda Başkan Açar ve yönetimi, İl Müdürü Özcan'a Dünya Türk Birliği adına plaket takdim etti.