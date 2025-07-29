İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da jandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 4,7 milyar TL hesap hareketi bulunan 33 şüphelinin yakalandığını, 13’ünün tutuklandığını duyurduANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da jandarma tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonda, 4 milyar 685 milyon TL’lik hesap hareketi tespit edilirken, 550 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

Şüphelilerin, yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam yaparak haksız kazanç elde ettiği, kullanıcıları dolandırdığı ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettiği belirlendi.

Operasyon kapsamında 558 banka ve kripto hesabı bloke edildi. MASAK raporları doğrultusunda, şüphelilere ait 5 villa, 22 lüks araç, 7 motosiklet ve 21 araziye el konuldu.

Ayrıca, 4 ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1950064177587839487

Jandarmadaki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edilen 13 şüpheli tutuklanırken, 20’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Valiliği, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıkları, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve MASAK çalışanlarını tebrik ederek, “Yasa dışı bahis, bireylerin ve toplumun geleceğini tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.