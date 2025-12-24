İstanbul Şile'nin Ağva Mahallesi'nde bir işyerine patlayıcı madde atılmasıyla ilgili soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı, tehdit mesajı gönderen şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldı.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile'nin Ağva Mahallesi'nde 29 Kasım 2025 günü sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Naim G.'ye ait işyerine patlayıcı madde atıldı.

Olay, işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten Şile Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla bağlantılı 3 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Şüphelilerin cep telefonlarına da el konularak bağlantıları ve olaydaki rolleri araştırılmaya başlandı.

Ayrıca, güvenlik kameralarına yansıyan ve Naim G. ile tehdit diliyle konuştuğu tespit edilen bir kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Soruşturma, şüphelilerin yakalanması ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla devam ediyor.