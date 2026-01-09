ASKİ Genel Müdürlüğü, basınç düşüklüğü nedeniyle Ankara genelinde yaşanan geçici su kesintisinin saat 16.00 itibarıyla sona erdiğini duyurdu. Çamlıdere Barajı'nda yapılan çalışmalarla su altyapısı güçlendirildi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, başkent genelinde basınç düşüklüğüne bağlı olarak yaşanan geçici su kesintilerinin saat 16.00 itibarıyla sona erdiğini açıkladı.

Çamlıdere Barajı'nda 24 saat esasına göre yürütülen teknik çalışmalar, gece saatlerinde tamamlandı. Bu kapsamda su alma yapısının altındaki kullanılabilir su sisteme dahil edildi, 3. platform aktif hale getirildi ve toplam 27 pompa devreye alındı.

ASKİ yetkilileri, Başkent'in su güvenliğini sağlamak amacıyla altyapı yatırımlarını ve sahadaki teknik çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdüreceklerini belirtti.

Başkentliler, su kesintisinin sona ermesiyle birlikte ev ve işyerlerinde normal su akışına kavuştu.

