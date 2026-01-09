Bunlar da ilginizi çekebilir

Antalya'da milyon dolarlık kripto para gaspı çetesi çökertildi

MEB Akademi Giriş Sınavı konuları belli oldu

PFDK'dan hakem ve gözlemcilere ceza yağmuru

Başkentliler, su kesintisinin sona ermesiyle birlikte ev ve işyerlerinde normal su akışına kavuştu.

ASKİ yetkilileri, Başkent'in su güvenliğini sağlamak amacıyla altyapı yatırımlarını ve sahadaki teknik çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdüreceklerini belirtti.

Bursa Osmangazi'de 9 bin sokak anlık izleniyor

Çamlıdere Barajı'nda 24 saat esasına göre yürütülen teknik çalışmalar, gece saatlerinde tamamlandı. Bu kapsamda su alma yapısının altındaki kullanılabilir su sisteme dahil edildi, 3. platform aktif hale getirildi ve toplam 27 pompa devreye alındı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, başkent genelinde basınç düşüklüğüne bağlı olarak yaşanan geçici su kesintilerinin saat 16.00 itibarıyla sona erdiğini açıkladı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, basınç düşüklüğü nedeniyle Ankara genelinde yaşanan geçici su kesintisinin saat 16.00 itibarıyla sona erdiğini duyurdu. Çamlıdere Barajı'nda yapılan çalışmalarla su altyapısı güçlendirildi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.