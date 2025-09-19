İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye atan 17 motosiklet sürücüsü için gereği yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, video kayıtlarından tespit edilen sürücülere idari para cezasının yanı sıra tüm motosikletleri trafikten men ederken, şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da motosikletli sürücülerin trafik güvenliğini tehlikeye attığı ihbarları üzerine düzenlenen operasyonda 17 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Cebeci Tüneli Bağlantı Yolu’nda video kayıtlarıyla tespit edilen M.K., E.Y., C.D., B.B., K.S.L., G.K., B.S.S., E.B., A.Y., E.Ç., R.Y.K., E.A., B.Ş., Y.E.U., D.A., A.D.D. ve O.U. isimli sürücülere, tescil belgesi bulundurmamak, plaka değişiklikleri, abart egzoz, sürücü belgesiz araç kullanma, ters yönde sürüş ve yayaların güvenliğini tehlikeye atma gibi maddelerden idari para cezası kesildi.

2 şüphelinin sürücü belgeleri iptal edildi, tüm motosikletler trafikten men edildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1968902447851589867

Şüpheliler hakkında “Ulaşım araçlarının kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Trafik bir kültürdür; bu kültürü hâkim kılmak için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz” dedi.