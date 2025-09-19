Edirne Keşan'da Mecidiye Köyü Adalık mevkiinde çıkan anız yangını, ekiplerin ve vatandaşların yoğun mücadelesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye Köyü Adalık mevkiinde, akşam saatlerinde anız yangını çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangına, Mecidiye Muhtarlığına ait yangın söndürme tankeri, çok sayıda ekip ve yaklaşık 20 arazöz ile müdahale edildi. Rüzgarın etkisini artırmasına rağmen ekiplerin yoğun çalışması sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları titizlikle sürdürüldü.

İlk belirlemelere göre yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken Mecidiye Muhtarlığı, yangına müdahale eden tüm ekiplere ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti.