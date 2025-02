İstanbul Bakırköy Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirebilmek için yapılacakların masaya yatırıldığı bir çalıştay düzenledi. Veteriner hekimlerin, akademisyenlerin ve hayvanları korumaya yönelik faaliyet gösteren STK temsilcilerinin katıldığı “Sokak Hayvanları Çalıştayı”nda; bakımevi koşullarının iyileştirilmesi, kısırlaştırma ve sahiplendirme süreçlerinin hızlandırılması ve yeni mevzuatın getirdiği sorunların çözülmesi konularında çıktılar elde edildi.İSTANBUL (İGFA) - Dünyayı birlikte paylaştığımız sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için hizmetlerini artıran Bakırköy Belediyesi, önemli bir adım daha attı. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun öncülüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sokak Hayvanları Çalıştayı”nda, patili dostlara daha güzel bir dünya sunabilmek için yapılması gerekenler konusunda meslek odaları, hayvanları korumaya yönelik faaliyet yürüten STK temsilcileri, muhtarlar, veteriner hekimler, akademisyenler ve meclis üyeleri bir araya geldi.

“Sokaktaki can dostlarımızın da huzurla ve güvenle yaşam sürdüreceği bir ortamı inşa etmemiz gerekiyor ve bunun için çok çalışıyoruz”

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Tam anlamıyla katılımcı, demokratik ve yaşam odaklı bir kent yönetimini inşa etmek için çıktığımız bu yolda bugün burada hayatı paylaştığımız en güzel dostlarımız olan sokak canlarımız için bir aradayız. Bizim çalışma anlayışımızın temelini ‘birlikte yönetmek’ fikri oluşturuyor.

Atacağımız her adımda, alacağımız her kararda muhtarlarımızdan, sivil toplum kuruluşlarına, derneklere ve meslek odalarına kadar kentin tüm paydaşlarının onayı olmalı. İşte o zaman herkesin mutlu olduğu, gerçekten demokratik bir kent yönetiminden de söz edebiliriz. Bizim vizyonumuz ‘Evimiz Bakırköy’ ve buradaki anlayışımız da güvenli, huzurlu ve modern bir Bakırköy'ü inşa etmek” dedi.

“Gelin, yaşamı birlikte inşa edelim”

Hayvanların yaşamını tehdit eden konuların siyasete alet edilmesinin yanlış olduğuna dikkati çekerek hep birlikte güzel bir yaşam inşa etmek istediklerini belirten Başkan Ovalıoğlu, “Bugün, 2 Ağustos 2024 tarihi itibariyle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikleri birlikte tartışacağız. Sokak hayvanları konusu önemsenmiş olsaydı aslında çok öncelerde basit planlamalarla bu sorunlar çözülebilirdi.

Hemen her konumda olduğu gibi sokak hayvanları konusunda da bugün ne yazık ki toplumda yurttaşlar arasında bir kutuplaşma zemini oluşturuldu. Bunu da her geçen gün medyadan takip ediyoruz ve görüyoruz. Bu kutuplaşma üzerinden hem sokak hayvanları hedef alınıyor hem de siyasal birtakım hesaplar yapılıyor. Mesele bir can olunca siyaset üstü düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Biz bu yaklaşımların da sonuna kadar hep birlikte karşısında duracağız. Bu yüzden bugün hep beraber buradayız. Yurttaşlar ve kurumlar arasındaki iletişimsizliği de ortadan bu vesileyle kaldırmak istiyoruz.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun olumlu ve olumsuz taraflarını hep birlikte konuşmak istiyoruz. Bu konudan şikayetçi ve mağdur olan yurttaşlarımızı da dinleyelim, onların da kaygı ve endişelerini ortak bir zeminde giderelim istiyoruz. Bununla birlikte sokaktaki can dostlarımızın yaşamına sahip çıkalım istiyoruz. Biz aslında bugün burada, ‘Gelin, yaşamı beraberce inşa edelim’ demek istiyoruz” diye konuştu.

Hayvanları korumaya yönelik verdikleri hizmetler kapsamında Bakırköy Belediyesi ile ortaklaşa çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek çalışmaların artarak devam edeceğini vurgulayan İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık, “Bakırköy, veterinerlik hizmetleri konusunda uyumlu şekilde çalıştığımız bir ilçe. Bu konuda da çok büyük hassasiyet taşıyan bir belediye başkanına sahip olduğundan dolayı sevinç duyuyorum ve bunun da Bakırköy’ü bu alanda çok daha ileriye taşıyacağını dair sonsuz inancımı belirtmek istiyorum. B çerçevede hep birlikte kalıcı, bilimsel ve sürdürülebilir fikirler oluşturmak, oluşturulan bu fikirleri politikaların oluşmasına zorlayıcı maddeler olarak taşımak için hep birlikte çalışıyoruz. Bu çalışmaların herkesi daha güzel günlere, daha kabul edilebilir anlayış ve çözümlere taşıyacağına olan inancım tam” ifadelerini kullandı.