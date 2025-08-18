İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin köklü kuruluşu İSKİ, kentin 2 önemli merkezi konumundaki Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde yaşanan taşkınları sona erdirecek projenin yapımını başlattı.İSTANBUL (İGFA) - İSKİ, “Şişli-Beşiktaş İlçeleri Ihlamurdere Havzası Dolmabahçe Yağmursuyu Tüneli”nin kazı işlerini, düzenlenen bir törenle başlattı.

660 milyon liraya mal olması planlanan ‘Şişli-Beşiktaş İlçeleri Ihlamurdere Havzası Dolmabahçe Yağmursuyu Tüneli” için düzenlenen törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, “Burada olması gereken, bu konuşmaları yapması gereken iki isim var: Birisi seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve şu an ev hapsinde tutulan İSKİ Genel Müdürümüz Şafak Başa. Onlar, bu projelerin gerçek mimarlarıdır. Bu çalışmaları bizzat anlatmaları, alın terlerinin, vizyonlarının öyküsünü kendilerinin aktarması gerekirdi. Ne yazık ki yanımızda değiller. Fakat biliyoruz ki kalpleri burada, ruhları burada, İstanbul için atan yürekleri burada. Bizler, onların yol arkadaşları olarak, İstanbul’un muhafızları olarak durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz; bu kente, bu halka, çocuklarımızın geleceğine söz verdik” diye konuştu.

Başkanvekili Aslan, projenin tamamlandığında, Şişli ve Beşiktaş’ın su havzalarında toplanan yağmur sularının kanalizasyon hatlarına karışmadan İstanbul Boğazı’na aktarılacağını kaydetti.