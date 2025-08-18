Bursa İnegöl Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl hizmete sunduğu kuru fasulye hasat makinesi, yeni sezonla birlikte yeniden sahaya indi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin üreticiye katkı sunmak adına geçtiğimiz yıl ücretsiz olarak hizmete sunduğu kuru fasulye hasat makinesi yeni sezon fasulye hasadına başladı. 2 ay boyunca üreticiler İnegöl Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne kayıt yaptırarak hasat makinesinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

İnegöl’ün tescilli değeri Cerrah Kuru Fasulyesinde yeni sezon hasadı başladı. İnegöl Belediyesi geçtiğimiz yıl Cerrah Kuru Fasulyesi için hasat makinesi alarak ücretsiz olarak üreticilerin hizmetine sunmuştu. Hasadın daha hızlı ve daha kolay yapılmasına olanak sağlayan hasat makinesi 2024 yılında 29 köyde 750 dekar alanda ekimi yapılan fasulyenin hasadını gerçekleştirmişti. Bu yıl da fasulyede hasadın başlamasıyla birlikte fasulye hasat makinesi sahaya indi.

ÇİFTÇİ ÜCRETSİZ OLARAK KULLANIYOR

İnegöl’ün tarım değerlerinden biri olan ve şehrin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan Cerrah Kuru Fasulyesinde hasadı kolaylaştırmak ve üreticiye katkı sağlamak adına alınan fasulye hasat makinesi haftanın 7 günü mesaide. Üreticiler Cerrah Ek Hizmet Binasında bulunan Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne kayıt yaptırarak fasulye hasat makinesinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. 2 ay sürecek hasatta bu yıl yine 750 dekar alanda hasat yapılması hedefleniyor.

ÇİFTÇİNİN ZOR HASADI KOLAYLAŞTI

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Cerrah Kuru Fasulyesinde hasadın başladığını söyledi. İnegöl sanayi değerleriyle, turizmiyle, beraberinde tarım değerleriyle daha iyi yerlere gelsin diye el birliği ile mücadele ettiklerini ifade eden Başkan Taban, “Öncelikle tüm eken, biçen üreticilerimize teşekkür ediyorum. Tarımın çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Şehrimizin bir değeri olan, coğrafi işaretli ürünümüz Cerrah Kuru Fasulyesiyle ilgili de bu ürünün geliştirilmesini arzu ediyoruz. Cerrah Kuru Fasulyesiyle ilgili buradaki yerel derneklerimizle yaptığımız çalışmalar oldu, Kırsal Kalkınma Müdürlüğümüz, Ziraat Odamız ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzle çalışmalarımız oldu. Üretim artsın istedik. Burada sağ olsun çiftçilerimizin büyük gayreti var. İnegöl’ümüzde kuru fasulye ekilişleri 750 dekara kadar ulaşmış durumda. İnegöl Belediyesi olarak kuru fasulye üretimine katkı sunmak adına da geçtiğimiz yıl bir hasat makinesi aldık. Çiftçimiz zor olan hasadını kolay kılsın istedik. Bu makineyle fasulye kabuğundan ayrılmış oluyor. Bu yıl da hasatla beraber makinemiz sahaya indi. Tüm çiftçilerimiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüze başvurarak bu makineden ücretsiz olarak faydalanabilir” dedi.