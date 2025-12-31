Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle, belgesiz konaklama işletmeleri ile izin belgesi olmayan kısa süreli kiralamaların internet üzerinden tanıtım ve satışına yaptırım getirildi.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, belgesiz konaklama işletmeleri ile izin belgesi olmadan kısa süreli kiralamaya konu edilen konutların elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ve satışına yönelik yaptırımları düzenleyen tebliği Resmî Gazete'de yayımladı.

Yeni düzenlemeye göre; belgesi bulunmayan konaklama işletmeleri ile izin belgesi olmayan konutların internet ortamında ilan verilmesi, tanıtılması ve pazarlanması yasaklandı. Elektronik ortamda ilan verilecek konaklama işletmeleri ve turizm amaçlı kiralanan konutlar için Bakanlık veri tabanında yer alan geçerli belge numarasının ilanda açık şekilde yer alması zorunlu hale getirildi.

Belge numarası bulunmayan veya belgesiz işletmelerin tanıtımına yer veren ilanlar için idari para cezaları uygulanacak.

Uyarıya rağmen 24 saat içinde kaldırılmayan içerikler için hem ilan verenlere hem de içerik, yer veya aracı hizmet sağlayıcılara yaptırım uygulanabilecek.

Seyahat acentalarının da belgesiz konaklama tesisleri ve izin belgesi olmayan konutların pazarlama ve satışını yapması yasaklandı. Aykırı durumlarda acentalara idari yaptırım uygulanacak.

Tebliğ kapsamında yapılacak tespit ve denetimler, valilikler koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, belediyeler ve kolluk kuvvetleri tarafından yürütülürken uygulanan idari yaptırımlar ilgili vergi dairelerine de bildirilecek.

Düzenleme ile konaklama sektöründe kayıt dışılığın önlenmesi ve turizm faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesini amaçlayan tebliğin detaylarına ulaşmak için tıklayınız