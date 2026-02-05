İstanbul Valiliği, 2026 yılının ilk ayında yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında önlenen vergi kaybının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 arttığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmaların 2026 yılının ilk ayına ilişkin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, önlenen vergi kaybının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33 oranında arttığı belirtildi.

Açıklamada, özellikle sahte alkol konusunda ilgili kurumların yürüttüğü yoğun ve sıkı denetimlerin somut sonuçlar verdiği vurgulandı. Bir diğer önemli kaçakçılık türü olan akaryakıtta ise ele geçirilen miktarın dört kat arttığı ifade edildi.

Valilik, kaçakçılığın yalnızca ekonomik bir suç olmadığına dikkat çekerek, bu faaliyetlerin aynı zamanda terör örgütleri ve suç şebekeleri için önemli bir finans kaynağı oluşturduğunu vurguladı.

İstanbul Valiliği açıklamasında vatandaşlara da çağrıda bulunarak, 'Alınan her kaçak ürün, yasa dışı yapılara giden bir kaynak anlamına gelmektedir. Bu bilinçle hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır' ifadelerine yer verdi.

Kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilen açıklamada, illegal üretim ve kazancın ortadan kaldırılması için el birliği ve iş birliğiyle hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.