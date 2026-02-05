CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak üzere Adıyaman Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti. Özel, yaraların sarılmasında emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür ederek, 'Büyük acıyı unutturmamak hepimizin görevi' dedi.

ADIYAMAN (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman Deprem Şehitliği'ni ziyaret ederek, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitiren vatandaşları rahmetle andı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özel, deprem felaketlerinden ders çıkarılması ve geleceğe yönelik önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

https://twitter.com/eczozgurozel/status/2019315005053890714

Adıyaman'daki yaraların sarılmasına katkı sağlayan kamu kurumları ve yerel yönetimlere teşekkür eden Özgür Özel, 'Bu felaket sonrası yaraları sarmak için belediye başkanımız ve tüm kamu kurumları büyük bir özveriyle çalışıyor. Kaybettiklerimizin isimlerinin yer alacağı bu anıt, büyük acıyı unutturmamak ve hatıraları yaşatmak için tasarlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Belediyeler Birliği'ne teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese Allah razı olsun' dedi.

Ziyarette Özel, felaketlerin tekrar yaşanmaması için hazırlıklı olmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Özel daha sonra CHP Adıyaman İl Başkanlığı önünde vatandaşlara seslendi.