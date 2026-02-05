İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş depreminden sonra yayılan dezenformasyonun toplumu zayıflattığını belirtti. 200 yanlış iddianın çürütüldüğünü açıkladı ve resmi bilgilere dayanarak bilgi paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası dijital mecralarda hızla yayılan yalan ve yanıltıcı bilgilerin toplumsal dayanıklılığı zayıflattığını açıkladı.

Kurum bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), afet sürecinde ortaya çıkan yaklaşık 200 dezenformasyon iddiasının gerçek verilerle çürütüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, afet dönemlerinde doğru bilgiye erişimin hayati önemde olduğu vurgulandı. Sosyal medyada hız ve etkileşim odaklı içeriklerin doğruluğu teyit edilmeden paylaşılmasının kriz yönetimini zorlaştırdığına dikkat çekildi.

DMM'nin tespitlerine göre, yanlış bilgilerin özellikle arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerinin yetersiz olduğu algısını oluşturmayı hedeflediği kaydedilirken, bazı içeriklerde duygusal manipülasyon yoluyla çocuklar, kadınlar ve engelliler üzerinden toplumda öfke ve endişe duygusu yaratılmaya çalışıldığını söyledi.

EN ÇOK ÖNE ÇIKAN 10 YANLIŞ İDDİA

Hatay'da baraj patladı

Deprem bölgesinde cenazeler toprağa verilemiyor, savcılar işlem yapmıyor

Türkiye'de nükleer santral patladı

Sınır kapıları açıldı, Suriye'den yüz binlerce sığınmacı geliyor

Asker depremde görev yapmadı

Hatay'da 112 Acil çöktü

ATM'ler yağmalandı

Deprem bölgesinde insansız hava araçları kullanılmadı

Kahramanmaraş'ta salgın hastalık başladı

Avusturyalı ekip enkaz altındaki çocuğu kurtaramadı

Her bir iddianın resmî veriler ve saha kayıtlarıyla çürütüldüğü belirtilirken, İletişim Başkanlığı vatandaşları kaynağı belirsiz bilgileri paylaşmamaya ve resmî açıklamaları esas almaya çağırdı.

Kurum, afet dönemlerinde dezenformasyonla mücadeleyi toplumsal dayanıklılığın ayrılmaz bir unsuru olarak değerlendirdi ve bu mücadelenin gelecekteki afet ve krizlerde daha merkezi bir rol üstleneceğini vurguladı