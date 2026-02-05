Bursa'da İnegöl Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. 7 gündem ve 2 ilave gündem maddesi olmak üzere 9 konu görüşülerek karara bağlandı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü gerçekleştirildi. 7 gündem maddesiyle toplanan meclis, 2 ilave gündem maddesinin görüşülmesinin de kabulüyle toplamda 9 farklı konuyu masaya yatırarak karara bağladı. Mecliste Pazartesi ve Cumartesi semt pazarlarının gün değişiklikleri de ele alındı.

BAŞARILI SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Meclis toplantısı, İnegöl'ü sportif başarılarıyla gururlandıran sporcuların mecliste misafir edilerek ödüllendirilmesi ve onure edilmesiyle başladı.

Kayseri yüzme müsabakalarında 100 metre sırt üstü kategorisinde Türkiye 1'incisi olan İnegöl Belediyespor Yüzme Sporcusu Nisa Önder, 100 metre kurbağalama kategorisinde Türkiye 1'incisi olan İnegöl Belediyespor Yüzme Sporcusu Yiğit Alp Sütçü, 100 metre ve 50 metre kurbağalama kategorilerinde 2 Türkiye 1'inciliği elde eden İnegöl Belediyespor Yüzme Sporcusu Ayaz Can Ceyhan ve yine aynı yarışmada 100 sırt üstü Türkiye 3'üncüsü olan İnegöl Belediyespor Yüzme Sporcusu Zeynep Aydınlı ile satranç branşında Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonasında Türkiye 2'ncisi olan Orhaniye Spor Kulübü Sporcusu Zeynep Sönmez meclis üyeleri huzurunda ödüllendirildi. Sporculara ödülleri Başkan Alper Taban ve Meclis Üyeleri tarafından takdim edildi. Başkan Taban, 'Tüm sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini tebrik ediyorum. İnşallah başarıları daim olsun' dedi.

Ödül töreni sonrası meclisin gündem maddelerine geçildi. Açılışta kısa bir konuşma yapan Başkan Taban, 'Eğitim öğretim yılında ikinci dönem başladı, öğrencilerimiz okullarına döndüler. Başarılı bir dönem diliyorum. Önümüzde de ramazan ayı var, rabbim eriştirsin ve güzelce geçirmeyi nasip etsin inşallah. Ramazan ayı için de bazı çalıştığımız programlarımız var, duyurusunu yapacağız' dedi.

SEMT PAZARLARININ GÜN DEĞİŞİKLİĞİ ELE ALINDI

Mecliste gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından, ilave gündem maddesi olarak ele alınan semt pazarlarını gün değişiklikleri masaya yatırıldı. Pazar konusuyla ilgili geçtiğimiz dönem de bir çalışma yürütüldüğünü hatırlatan Başkan Taban, 'Bu çalışmada pazarcılarımızın bağlı olduğu ilgili odalarımızın talepleri vardı. Pazarların günü değiştirildiğinde, aynı gün bizim başka yerlerde de pazarımız var gibi bir durum söz konusuydu. Talep değerlendirildi ve o gün için nihayete erdirilemedi. Bu dönem Kent Konseyi Başkanımız ve ekibi tekrar bu konuyu gündeme getirdi. Zabıta Müdürlüğümüz de bu konuyla ilgili çalıştı. Saadet Partisi grubumuzun ve Murat Balakuş Başkanımızın da bununla ilgili tespit ve talepleri oldu. Bu konunun olgunlaştırılması güzel olur. Bir tespit var, tespiti tamamına erdirmek adına ne yapmak lazım taraftar değerlendirsin ve inşallah sonuca erdirmeye çalışalım' dedi. Akabinde konu detaylı şekilde çalışılması adına; Çevre Komisyonu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Ulaştırma ve Trafik Komisyonlarına havale edildi.