TBMM Genel Kurulu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketini görüşmek üzere bugün saat 14.00'te toplanacak. Siyasi parti gruplarına 20'şer dakika söz hakkı tanınacak ve başka konu görüşülmeyecek. Toplantı, afet ve önlemleri tartışacak.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bugün saat 14.00'te, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketini görüşmek üzere toplanacak.

Toplantıda siyasi parti gruplarına 20'şer dakikalık söz hakkı verilecek.

Meclis Başkanlığı, birleşimde başka hiçbir konunun görüşülmeyeceğini duyurdu.

TBMM'nin deprem felaketinin etkilerini ve alınan önlemleri ele alacağı bu toplantı, afet sonrası değerlendirme ve siyasi sorumlulukların tartışılması açısından büyük önem taşıyor.