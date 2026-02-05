Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi, 2026 yılı sağım sezonunda üreteceği tahmini 24 ton koyun sütünü açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor. İhale 18 Şubat 2026'da yapılacak.

BURSA (İGFA) - Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nce bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2026 sezonunda üretilmesi beklenen 24 bin kilogram koyun sütü, açık artırma yöntemiyle satılacak.

İhale, 18 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00'de işletme ihale salonunda, Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda gerçekleştirilecek.

Satışa çıkarılan süt için belirlenen muhammen bedel kilogram başına 33 TL, toplam bedel ise 792 bin TL olarak açıklandı.

İhaleye katılacakların geçici teminat olarak yüzde 3 oranında 23 bin 760 TL'yi Vakıflar Bankası Karacabey Şubesi hesabına yatırmaları gerekiyor.

Banka teminat mektuplarının ise en az 90 gün geçerli olması şart koşuldu.

İhaleye katılacak gerçek kişilerden imza beyannamesi, tüzel kişilerden ise yetki belgeleri ve imza sirküleri talep ediliyor. Gerekli belgeler, zarf içinde ihale tarih ve saatine kadar işletme genel evrak servisine teslim edilmezse, katılım sağlanamayacak.

İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara ofisi ve Karacabey Tarım İşletmesi'nde görülebiliyor.