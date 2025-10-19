İş arayanlarla işverenleri buluşturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisi'nin iş fırsatları buluşmaları devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), İstanbul'un 39 ilçesini kapsayacak şekilde 33 ofis ve 2 mobil istihdam aracı ile iş arayan İstanbulluların işsizlik soruna çözüm üretmeye devam ediyor.

İstanbul'u karış karış gezen Bölgesel İstihdam Ofisleri'nin yeni durağı Zeytinburnu olacak. 21 Ekim 2025 Salı günü saat 10.00-16.00 arasında İBB 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek etkinlikte özel sektörde faaliyet gösteren 25 farklı firma katılacak. 50'ye yakın alanda toplamda 200'ün üzerinde pozisyon iş arayanlar ile buluşacak.

İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri, İstanbul genelinde iş gücünü nitelikli ve sürdürülebilir istihdam olanaklarıyla buluşturmayı hedefleyen sosyal belediyecilik vizyonunun bir uzantısı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri'ne fiziki ofislerin yanı sıra https://bio.ibb.istanbul web sitesi, İstanbul Senin, İş Ara İş Bul uygulaması ve 444 8 333 numaralı telefondan ulaşmak mümkün.