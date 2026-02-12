Düzce Üniversitesi 'Bilim Kafe' etkinliği Çilimli'de yapıldı. Prof. Dr. Hüseyin Güngör, Çilimli'ye özgü tescilli siyah çeltik hakkında bilgi verdi. Siyah pirincin beyaz pirince göre 6 kat fazla antioksidan içerdiği vurgulandı. Rektör Sözbir, Güngör'e teşekkür belgesi verdi. (12.02.2026)

Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ile Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü iş birliğinde düzenlenen 'Bilim Kafe' etkinliği, Çilimli Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

'Toprağın Tescilli Gücü: Siyah Çeltik' konulu etkinliğe Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrah Evren Kara, Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Etem Gürel, Çilimli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tolga Altaş, Çilimli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Kağan Hezen ile vatandaşlar ve üniversite mensupları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, etkinlikte Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Güngör'ün Çilimli'ye özgü tescilli siyah çeltik hakkında bilgi vereceğini belirtti.

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Hüseyin Güngör, çeltik ve pirinç arasındaki farklara değinerek dünya nüfusunun yarısından fazlasının çeltikle beslendiğini ifade etti. Osmanlı saray pirincinin Düzce'den temin edildiğini aktaran Güngör, siyah pirincin 'kralların besini' olarak bilindiğini kaydetti.

Siyah pirincin beyaz pirince göre 6 kat fazla antioksidan içerdiğini, protein oranının yüzde 8-10 seviyelerine ulaştığını ve lif oranının yüksek olduğunu belirten Güngör, Melen Havzası'nın çeltik tarımı için uygun koşullara sahip olduğunu vurguladı. Siyah çeltiğin organik üretim, çeşit geliştirme ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesinin önemine dikkati çekti. Etkinlik, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir'in Prof. Dr. Hüseyin Güngör'e teşekkür belgesi takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.