Keşan Madeni Eşya ve Demirciler Odası'nda 30 yılı yönetimde, son 16 yılı ise başkanlık koltuğunda geçen Hüseyin Erkan, 8 Mart 2026'da yapılacak kongre öncesi aday olmayacağını ve görevi devredeceğini açıkladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde köklü esnaf kuruluşlarından biri olan Madeni Eşya ve Demirciler Odası, tarihi bir değişime hazırlanıyor. 4 dönemdir aralıksız başkanlık görevini yürüten Hüseyin Erkan, yaklaşan genel kurul öncesi yayımladığı mesajla esnafına ve kente veda etti.

Görev süresi boyunca birlik ve beraberliği ön planda tuttuğunu belirten Erkan, 8 Mart'ta yapılacak kongre için aday olan Fatih Uslu ve Bülent Altın'a başarılar dileyerek, 'Bu bir bayrak yarışıdır. 8 Mart'ta yapılacak genel kurulumuzda kaybeden olmayacaktır. Kazanan kim olursa olsun, asıl kazanan üyelerimiz ve odamız olacaktır. Göreve talip olan her iki arkadaşıma da başarılar diliyorum.' dedi.

16 YILLIK UYUM VE TEŞEKKÜR

Başkanlık yaptığı 16 yıl boyunca yerel yönetimler ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla uyum içinde çalıştığının altını çizen Hüseyin Erkan, mesajında görev süresi boyunca birlikte çalıştığı Belediye Başkanları Mehmet Özcan ve Mustafa Helvacıoğlu'na, Koordineli çalıştığı tüm esnaf odası başkanlarına ve yönetimlerine, kendisini 4 dönem boyunca bu göreve layık gören tüm oda üyelerine ve çalıştığı tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Hüseyin Erkan, odanın yönetim kademelerinde geçirdiği 30 yılın ardından, esnafın haklarını savunmanın gururuyla görevi devrettiğini belirterek tüm meslektaşlarından helallik istedi.