AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir ve Yönetim Kurulu, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Adnan Vural, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da tarihi eserlerin değerlendirilmesi ve yeni kütüphane projesinin görüşüldüğü Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ndeki ziyarette, AK Partililer, ilçedeki tarihi eserlerin korunması, değerlendirilmesi ve ilçeye yeni bir kütüphane kazandırılması konularında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, bölgenin kültürel mirasının tanıtılması, tarihi yapıların turizme kazandırılması ve gençlerin kültürel faaliyetlere erişiminin artırılması amacıyla yapılabilecek projeler ele alındı.

Ziyaretin sonunda paritliler, misafirperverliğinden dolayı İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'e teşekkür etti. Keşan'da kültür ve turizmin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların önümüzdeki dönemde somut adımlarla hayata geçirilmesi hedefleniyor.