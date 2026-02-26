Etimesgut Belediyesi hakkında bir televizyon yayınında dile getirilen iddialara ilişkin açıklama yapan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, gerçeği yansıtmayan beyanlara karşı hukuki işlem başlatıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, bir televizyon programında eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar'ın Etimesgut Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin olarak belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Başkan Beşikçioğlu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yayında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek gerekli hukuki sürecin başlatıldığı ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Açıklamada, ortaya atılan mesnetsiz iddiaların yalnızca belediyenin kurumsal saygınlığını değil, belediye meclis üyelerinin tamamını hedef aldığı ve bilinçli bir olumsuz algı oluşturma çabası taşıdığı kaydedildi. Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyelerinin de ilgili kişi ve yayınlara karşı bireysel hukuki haklarını kullanacağı kaydedildi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediyenin şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukuk devleti ilkelerine bağlı bir yerel yönetim anlayışıyla faaliyetlerini sürdürdüğü vurgularken, tüm hizmet ve işlemlerin mevzuata uygun, kamu denetimine açık ve şeffaf şekilde yürütüldüğü ifade edildi.

https://twitter.com/erdalbeskcioglu/status/2026984484415905876