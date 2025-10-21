İstanbul'da kurucu başkanlığını Muhammed Mustafa Karayün'ün yaptığı Büyükçekmece İş Adamları Derneği (BİAD), ilk toplantısını gerçekleştirerek bölge iş dünyasına güçlü bir giriş yaptı. BİAD, Büyükçekmece'nin ekonomik potansiyelini artırmayı ve yerel kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor.

Ercan KUTLU / İSTANBUL (İGFA) - Kısa adı BİAD olan Büyükçekmece İş Adamları Derneği, kurucu başkan Muhammed Mustafa Karayün liderliğinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Girişimcilik ve yerel kalkınmayı odağına alan BİAD, bölge ekonomisini güçlendirme hedefiyle çalışmalarına resmen başladı.

Daha önce genç girişimcilere yönelik çalışmalar yürüten bir ekibin tecrübesiyle kurulan BİAD, bu kez yaş sınırı olmadan, iş dünyasının her kesimini kapsayan daha geniş bir vizyonla yola çıktı. Başkan Karayün, 'BİAD, Büyükçekmece'nin üretim gücüne ve girişimci ruhuna inananların adresi olacak' dedi.

Dernek olarak üyeler arasındaki ticari iş birliğini artırmayı, yerel işletmeleri ulusal ve uluslararası pazarlara açmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Karayün, tanışma toplantıları, sektörel buluşmalar, mini fuarlar ve iş forumlarıyla yeni ticari fırsatlar oluşturulması planladıklarını söyledi. Genç girişimcilere mentorluk sağlayarak, yeni fikirlerin hayata geçmesini destekleyeceklerini belirten Karayün, derneğin sadece bir STK değil; aynı zamanda iş dünyasıyla kamu kurumları, belediyeler ve üniversiteler arasında bir köprü olmayı hedeflediğini, kamu-özel iş birlikleriyle bölgeye yatırım çekmeyi ve yerel kalkınmada aktif rol almayı amaçladıklarını kaydetti.

TOPLUMA DEĞER KATAN BİR DERNEK OLACAK

BİAD'ın vizyonu, Büyükçekmece'yi güçlü, sürdürülebilir ve rekabetçi bir ticaret merkezi haline getirmek olduğunu, misyonu ise girişimciliği destekleyerek, birlikte üreten, birlikte büyüyen bir toplum oluşturmak olduğunu ifade eden Kurucu Başkan Muhammed Mustafa Karayün, 'BİAD, ekonomik faaliyetlerin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumun her kesimine dokunmayı, genç nesillere iş ahlakı, üretkenlik ve dayanışma kültürü aşılamayı hedefliyor. Büyükçekmece İş Adamları Derneği, önümüzdeki süreçte hem iş dünyasına hem de bölge halkına katma değer sağlayacak projelerle adından söz ettirmeye hazırlanıyor' diye konuştu.