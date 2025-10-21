Kocaeli'nin kültür ve sanat hayatına yön veren Şehir Tiyatroları, tüm kentte olduğu gibi Gebze bölgesinde de tiyatro tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor. Bu kapsamda sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği 'Radyo-yu Hümayun' adlı tiyatro oyunu, 16-17 ve 18 Ekim tarihlerinde Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür ve sanat hayatına ışık tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda tiyatroyu Kocaeli'nin dört bir yanına taşıyan Şehir Tiyatroları, 'Radyo-yu Hümayun' adlı tiyatro oyunuyla Gebze'de kültür ve sanatın nabzını tuttu.

Sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği oyun, 16-17 ve 18 Ekim tarihlerinde Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu. Kahkahalar eşliğinde izlenen oyunu Gebze'nin yanı sıra şehir dışından gelen vatandaşlar da izledi.

Kült klasiklerden ilham alan ve nostaljiyle mizahı harmanlayan oyun, üç gün boyunca Gebzeli tiyatroseverlere keyifli anlar yaşattı. 'Radyo-yu Hümayun', 1. Dünya Savaşı arifesinde İstanbul'da babalarından kalma konakta yaşayan Hayri ve Hayrunnisa'nın, kalfaları Efser'le birlikte mütevazı yaşamlarını konu alıyor. İşinden kovulan Hayri'nin, Kenan ve Mehmet kardeşlerle radyo icat etme çabası ise olayları eğlenceli bir hale getiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini Gebze'de sürdürmeye devam edecek. 22 Ekim Çarşamba günü (yarın) aynı sahnede bu kez minik seyirciler için 'Kusursuz Dünya'ya Yolculuk' adlı müzikal çocuk oyunu sahnelenecek. Her yaştan sanatsevere hitap eden oyuna yetişkinlerde gelerek keyifli dakikalar geçirebilecek.